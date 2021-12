IL DIBATTITO

TREVISO Andamento dei contagi e comportamenti delle persone. Sono i due parametri che l'amministrazione comunale di Treviso sta tenendo sotto costante controllo per valutare l'eventuale introduzione dell'obbligo di mascherina anche all'aperto. E il weekend in corso, in questo senso, potrebbe rappresentare un importante banco di prova. In base alla pressione sugli ospedali e all'utilizzo spontaneo della protezione da parte di numerosi cittadini, finora la situazione, come spiegato dal sindaco Mario Conte nelle scorse ore, al di là della massima attenzione determinata del contesto generale, non è stata ritenuta tale da assumere una specifica ordinanza sul tema. Come quella che, invece, hanno adottato numerosi altri Comuni, disponendo anche in zona bianca la copertura di naso e bocca pure al di fuori dei luoghi chiusi o affollati, oltre quanto previsto dalla normativa nazionale. Ma l'opposizione scalpita: «Firmi l'ordinanza, risponda all'appello dell'Usl».

L'ANDAMENTO

A Ca' Sugana, in ogni caso, sono pronti a intervenire prontamente. Va anche detto che, complice il meteo tutt'altro che favorevole, nel passato fine settimane e nei giorni scorsi, in particolare nella festività dell'Immacolata, in città non si è ancora registrato un vero e proprio pienone. Bisognerà dunque capire cosa succederà dopo la giornata odierna e quella di ieri, caratterizzata da condizioni atmosferiche migliori. Peraltro, il Veneto è tra le regioni a rischio di passare in zona gialla a partire dalla settimana del 20 dicembre. E se purtroppo il passaggio alla classificazione successiva dovesse concretizzarsi, la prescrizione di indossare la mascherina anche all'aperto entrerebbe comunque in vigore.

LA RICHIESTA

A chiederne fin da subito l'introduzione con un apposito provvedimento del sindaco è invece Coalizione Civica per Treviso, gruppo di opposizione all'attuale maggioranza dell'amministrazione cittadina. I rappresentanti, concordando con la decisione di revocare la festa di Capodanno in piazza e di vietare i panevin in città, si appellano proprio al primo cittadino perché disponga l'obbligo del dispositivo di protezione almeno nei mercati e in tutte le manifestazioni in cui possono formarsi assembramenti di persone, molte volte difficilmente controllabili. «Pensiamo - affermano - che sia il modo migliore per rispondere concretamente all'appello lanciato dal direttore generale dell'Usl Benazzi che ha sottolineato proprio l'importanza di questo strumento di protezione in tutte le situazioni, anche all'esterno degli edifici. Il sindaco Conte ha già dichiarato di prendere in considerazione questa misura, noi speriamo che decida quanto prima di adottarla». E aggiungono: «Cogliamo l'occasione per ringraziare il personale sanitario che in questi giorni sta svolgendo un lavoro tanto pesante quanto decisivo negli hub vaccinali, nei centri tamponi, negli ambulatori e nei reparti ospedalieri e pensiamo che proprio l'estensione delle misure precauzionali contro la diffusione del virus sia il modo migliore per dare un riconoscimento concreto alla fatica delle donne e degli uomini impegnati in prima linea per sconfiggere il Covid».

Mattia Zanardo

