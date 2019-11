CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOCASTELFRANCO Venezia è in ginocchio, piazza San Marco diventa una piscina. Ma l'annullamento della cerimonia per le Lauree di Ca' Foscari fa discutere. Un post, apparso sulla pagina sei di Castelfranco se che critica la decisione dell'Ateneo di non concedere un piano B e una sede alternativa per gli oltre mille graduati, ha scatenato il finimondo. LA CRITICA«Oggi per 1050 ragazzi doveva essere un giorno stupendo, ma l'università ha pensato bene che era meglio annullare piuttosto che spostarsi in terra ferma. Nessuno ha parlato...