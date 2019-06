Il dem Zorzi: «Non siamo qui solo contro le discriminazioni dei gay»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I POLITICITREVISO C'era molto Pd al Pride di Treviso. La parte cattolica non si è fatta vedere. Ma il partito ha aderito in modo ufficiale alla manifestazione. Poco prima delle 16 è arrivato Giovanni Zorzi, segretario provinciale. «L'ottima partecipazione indica che è il modo migliore per rivendicare le battaglie contro le discriminazioni e le intolleranze spiega per i diritti di tutti, non solo degli omosessuali». Non è mancata una puntura sull'assenza del sindaco Mario Conte. «Ha obbedito alla Lega, che non avrebbe mai accettato il...