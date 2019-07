Il delitto di Cordignano 24 anni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Da oggi Sante Covre è un uomo libero. L'ex muratore di Treviso condannato per il duplice omicidio di Corrado Pianca e Paola Longo, i fidanzati di Cordignano uccisi nel settembre del 1995, ha finito di scontare la sua pena. In primo grado a Treviso era stato condannato all'ergastolo; in appello a Venezia la riduzione di pena a 28, poi confermata dalla Cassazione. E siccome dietro le sbarre l'uomo ha sempre tenuto un comportamento a dir poco esemplare, ha beneficiato dello sconto di cinque anni.Le manette, il carcere, la...