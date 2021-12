IL DATO

TREVISO Una buona parte dell'offerta artigiana natalizia si concentra nella ristorazione, alimentare e bevande: sono 1.071 le realtà attive in questi settori nella nostra provincia e vi lavorano 4.950 persone. Di queste imprese, in particolare, 568 sono ristoranti (2.246 addetti), 311 sono specializzate in prodotti da forno (1.543 addetti) e 85 tra salumifici, caseari e altri prodotti alimentari (617 addetti).

LA CRISI

Il comparto, inutile nasconderlo, non sta attraversando un bel momento. Il timore dei contagi e le polemiche dei no vax, alimentano un clima d'incertezza che provoca conseguenze nefande: a oggi dal 50 al 70% di cene e cenoni di Natale viene disdetto. E l'ingresso del Veneto in zona gialla rischia di complicare ulteriormente le cose. Le associazioni di categoria però invitano a non farsi prendere dal panico. Le nuove limitazioni limitano chi non è vaccinato e non vuole farlo, ma per chi ha il Super green pass si risolvono essenzialmente nell'obbligo della mascherina anche all'aperto. Il Super green pass, per esempio, scongiura il limite delle quattro persone sedute a tavola a ristorante.

LA QUALITÀ

E Oscar Bernardi, presidente provinciale di Confartigianato, evidenzia come le imprese della ristorazione, nonostante tutto, stiano lavorando per non penalizzare i clienti tenendo i prezzi più bassi possibile: «Queste imprese sono straordinariamente orientate alla clientela conclude Bernardi - le tensioni di prezzo a monte della filiera della produzione alimentare non si stanno scaricando sul consumatore finale, in una fase ciclica dei consumi ancora debole. Nonostante la ripresa in corso, nei primi tre trimestri del 2021 la spesa per consumi di beni non durevoli rimane dello 0,4% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019. Sul fronte dei prezzi al consumo, quelli dei prodotti di pasticceria fresca salgono dell'1,4%, come un anno fa; analoga variazione per il pane (era +0,7% un anno prima) mentre le consumazioni di prodotti di gelateria e pasticceria si fermano al +1,2%, in calo rispetto al +2,2% di ottobre 2020. Rimane inferiore ai due punti percentuali la dinamica per ristoranti (+1,8%, era +1,0% a ottobre 2020) e pasto in pizzeria (+1,6%, a +1,0% ad ottobre 2020)».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



