TREVISO Tra restrizioni agli spostamenti e smart working, in questi mesi tanti trevigiani hanno lasciato molto più a lungo l'auto in garage. Tutto di guadagnato per l'ambiente e la salute individuale. Non altrettanto, però, per meccanici e carrozzieri: il calo del lavoro per il settore provinciale, dall'inizio della pandemia, raggiunge il 40 per cento. Confartigianato, del resto, stima che in un anno i tragitti in autovettura nella Marca si siano ridotti di oltre due miliardi di chilometri. L'equazione è semplice: meno veicoli in giro e per percorsi più brevi, meno riparazioni e manutenzioni da eseguire, meno clienti per le officine. «Un calo logico visto che meno si usano le vetture, meno le stesse si usurano - conferma Gianluigi Buosi, presidente della comunità meccatronici dell'associazione imprenditoriale - ma tutto ciò ha causato un pesantissimo contraccolpo economico. Un tracollo che coinvolge circa 900 officine e oltre 3000 addetti tra meccanici, meccatronici e gommisti».

Anche durante il lockdown della scorsa primavera, la maggior parte delle ditte di autoriparazione è rimasta aperta per garantire il servizio ai mezzi degli operatori essenziali o a chi doveva continuare a muoversi. Ma il crollo degli incassi è stato comunque netto, spiegano i rappresentanti delle aziende locali. E, a fronte di costi fissi e stipendi del personale da pagare, i conti faticano a tornare: «La categoria sta pagando anche il congelamento delle manutenzioni dovuto alle proroghe della scadenza delle revisioni che si sono succedute per tutto 2020, creando un generale calo della sicurezza e piena efficienza del parco circolante rimarca Buosi -. A settembre, prima della seconda ondata della pandemia, eravamo ancora fiduciosi di contenere le perdite ma quello che è successo dopo ha fatto precipitare ulteriormente la situazione. E davanti a questo saldo gestionale negativo, che ormai si protrae in pratica da un anno, non ci sono stati adeguati ristori da parte dell'ormai ex governo». Non va meglio nelle trecento carrozzerie della provincia. «Anzi, la situazione è ancora più grave», nota Antonio Danesin, numero uno del gruppo autoriparazione e della comunità carrozzieri di Confartigianato Marca Trevigiana. «La diminuzione del traffico sulle strade se da un lato ha migliorato per gli automobilisti le condizioni di sicurezza stradale, dall'altro ha determinato un ulteriore calo dei sinistri, peraltro senza un riconoscimento da parte delle compagnie della riduzione del premio Rc auto, e quindi di vetture da riparare».

L'associazione artigiana ha presentato alcune proposte al Ministero dei Trasporti, per coniugare rinnovo del parco circolante, minor impatto ambientale e sostegno alla categoria. In primis, la defiscalizzazione degli interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli attraverso una riduzione dell'Iva sui lavori e la detraibilità per il cittadino delle spese sostenute, replicando quanto già in essere per i lavori in edilizia, dove le migliorie godono di molti incentivi statali. «Abbiamo inoltre proposto continua Danesin - di riattivare i contributi per chi decide di convertire l'auto a metano o a gpl. Non tutte le famiglie hanno la disponibilità di acquistare nuove vetture ecologiche».

