TREVISO Sono quasi 8mila i ragazzi delle superiori che nella prima parte del nuovo anno scolastico, al via il 14 settembre, seguiranno le lezioni a rotazione attraverso la didattica a distanza. Il 20% del totale. È l'effetto del distanziamento imposto dall'emergenza coronavirus. Questo, almeno, fino a metà ottobre, quando si sbloccherà il pezzo forte del domino di sedi messo a punto dalla Provincia: l'apertura della nuova palazzina dell'ex Giorgi in zona Ghirada e il conseguente trasloco del Besta dal campus di San Pelajo, con il parallelo allargamento del Riccati, del Duca degli Abruzzi e del Fermi-Giorgi. La didattica a distanza, comunque, non è più quella vista durante il lockdown con i ragazzi a casa seduti davanti al computer. Le scuole si sono organizzate prevedendo diverse attività per chi non sarà in classe: tirocini, alternanza scuola-lavoro, progetti da sviluppare in modo autonomo, uscite didattiche nel territorio e così via.

Negli istituti si è fatto tutto il possibile per recuperare ogni centimetro. E in alcuni casi è stato necessario ricorrere ai container. Era considerata l'ultima spiaggia. Purtroppo, però, non ci sono state alternative. La Provincia ha affittato 7 nuovi container: cinque verranno montati nell'area dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto e due in quella dell'alberghiero Maffioli a Montebelluna. Si andranno ad aggiungere a quelli già usati dal liceo Giorgione di Castelfranco. Che rimarranno anche quest'anno. «Paradossalmente è più semplice rispettare le misure anti-Covid nei container che non nelle classi tradizionali», sottolineano dal Sant'Artemio. «Il liceo Giorgione era la scuola più in difficoltà specifica Stefano Marcon, presidente della Provincia all'inizio solo 12 classi su 47 erano a norma Covid. Cioè il 25%. Poi è stata trovata la soluzione che prevede l'uso del piano terra delle scuole Colombo. E grazie a questo 600 studenti su mille potranno essere a scuola in presenza, senza bisogno di seguire i percorsi della didattica a distanza». Restando a Castelfranco, per il 14 settembre sarà ultimata la sistemazione di almeno un'ala del vecchio ospedale. La struttura verrà usata per ospitare i ragazzi del Maffioli. Alla fine qui ci saranno 21 classi e 3 laboratori in più.

Per quanto riguarda Treviso, invece, il giro di boa è fissato per il 12 ottobre. Cioè il giorno in cui verrà aperta la palazzina della Ghirada oggi in fase di ristrutturazione. La Provincia ha lavorato senza sosta. Inizialmente la conclusione dell'intervento era stata fissata per dicembre. Nelle ultime settimane, invece, si è riusciti a recuperare quasi due mesi. Attraverso l'investimento di 1,3 milioni verranno ricavate 20 aule e 3 laboratori, sono stati sostituiti tutti gli infissi esterni e sono stati riqualificati gli impianti elettrici e idraulici, con annesso aggiornamento della centrale termica. Nella palazzina in zona Ghirada c'è inoltre una palestra che in orario extra-scolastico sarà a disposizione della cittadinanza. «Quello che stiamo facendo rappresenta un valore aggiunto sottolinea Marcon l'emergenza Covid impone di trovare nuovi spazi. Ma con gli interventi strutturali che stiamo portando avanti, senza considerare gli affitti, andremo a risolvere i problemi di sovraffollamento delle scuole anche quando la pandemia sarà passata. E tutti noi ci auguriamo che succeda il prima possibile. Non dobbiamo scordare che il picco della demografia scolastica è atteso per il 2023. Poi ci sarà un livellamento aggiunge oggi stiamo facendo interventi di qualità, su edifici di nostra proprietà, proprio in tale ottica. E francamente non abbiamo contezza di interventi simili a livello nazionale».

Ieri la stessa Provincia ha concluso la distribuzione dei 1.500 nuovi banchi monoposto in 31 istituti. Con questi sarà più facile rispettare la distanza anti-contagio di un metro all'interno delle classi. Adesso per il Sant'Artemio si pone il problema dello smaltimento di quelli vecchi, più di un migliaio visto che la Provincia è chiamata a recuperare anche i banchi che vengono sostituiti da quelli provenienti dal ministero dell'Istruzione. Non tutti sono da buttare. Al contrario: sono stati cambiati solo per rispettare al meglio il distanziamento. L'idea ora è di metterli in magazzino per poi donarli ad associazioni, gruppi di volontariato e parrocchie.

