IL DATOTREVISO Sono 21 i medici sospesi dall'Ordine perché non intendono sottoporsi al vaccino e si vanno ad aggiungere ai 14 infermieri già fermati. In totale: 35 operatori della sanità bloccati perché, formalmente, No vax. Sono quelli che non hanno mai risposto alle convocazioni e alle lettere dell'Usl. «Questi operatori - precisa Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 - non sono nostri dipendenti. Sono liberi professionisti...