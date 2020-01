IL DATO

TREVISO Sfumata più o meno polemicamente l'opzione Marco Goldin, la scelta dell'amministrazione trevigiana è stata quella di puntare non su un solo grande evento, ma su più eventi spalmati nell'arco di quattro anni e in grado di raggiungere vari tipi di pubblico. Così è nata la mini-serie delle mostre multimediali, quelle dedicate a Leonardo Da Vinci e al mondo dell'Nba ospitate nel salone della Camera di Commercio, e la grande mostra Natura in Posa. I numeri non sono quelli che normalmente garantisce Linea D'Ombra, ma a Ca' Sugana brindano lo stesso.

LE CIFRE

A oggi Natura in Posa - evento che ospita i quadri del Kunsthistorisches Museum di Vienna in un dialogo con la fotografia contemporanea, progetto sostenuto dal comune con Civita Tre Venezia, in collaborazione con museo austriaco (fino al 31 maggio, catalogo Marsilio) - ha registrato 15.500 visitatori, mentre le prenotazioni hanno superato quota 23mila. Risultati in linea con le attese. Il sindaco Mario Conte questo voleva: non picchi, anche da record, di visitatori concentrati in determinati periodi dell'anno. Ma una presenza costante. «In quest'ottica - spiega Lavinia Colonna Preti, assessore alla Cultura - abbiamo formulato una proposta che prevede la grande mostra e altri eventi collaterali, più piccoli, ma di grande valenza. Per il 2019 siamo rimasti molto soddisfatti anche dai risultati delle mostre multimediali che, assieme, hanno registrato 52mila visitatori». Alla soddisfazione dell'assessore fa da contraltare lo scetticismo di chi legge i dati delle Mostre collaterali in altro modo: quella Nba era gratuita e, di fatto, ha garantito la maggior parte dei visitatori; la mostra Da Vinci, circa 10mila visitatori, ha reso meno del previsto. «Non è così - ribatte l'assessore - sono critiche infondate. Sono state mostre didattiche, soprattutto quella dedicata a Da Vinci, che hanno portato a Treviso un nuovo modo di fruire l'arte. E qui ci siamo arrivati solo adesso, a Milano sono ormai dieci anni che si fanno. Quella su Da Vinci stata la prima mostra organizzata dalla nostra amministrazione, eravamo insediati da poco e forse potevamo fare di più dal punto di vista della comunicazione. Ma, personalmente, sono molto soddisfatta».

IL FUTURO

Mantenendo lo stesso schema, grande mostra e tanti eventi correlati in modo da coprire la maggior parte dell'anno, l'amministrazione guarda già ai prossimi obiettivi: «Siamo al lavoro per formare la commissione che seguirà i lavori per recuperare la seconda parte del museo Bailo. I lavori dovranno terminare per 2021 e nel 2022 abbiamo intenzione di organizzare una grande mostra proprio al Bailo. E considerando che questi eventi durano almeno sei mesi, potremmo anche avere due grandi mostre contemporaneamente considerando quelle già in programma a Santa Caterina». Per quanto riguarda il mancato accordo con Goldin, l'assessore segue la linea del sindaco: «Quella di Goldin era una bellissima proposta, ma quando ce l'ha presentata non avevamo le risorse. Tutto qui. Abbiamo quindi fatto una scelta diversa, ma comunque di valore. Vogliamo anche valorizzare quei temi che nelle grandi città, da tempo ormai, non vengono più trattati perché si concentra tutto sulle mostre organizzate da nomi di richiamo o formato blockbuster. Per esempio stiamo pensando a un ciclo di esposizioni sul mercato dell'arte svelando ai visitatori vere e proprie chicche presenti in tante collezioni private. Treviso può diventare un punto di riferimento in questo campo, che riservare sorprese molto importanti». A febbraio Colonna Preti svelerà il programma degli eventi collaterali. Sarà una programmazione triennale a cui si aggiungeranno altri appuntamenti legati invece alla valorizzazione delle collezioni custodite nei musei locali: «Questa sarà una vera sfida - ammette l'assessore - ma con Paola Bonifacio, la nuova manager dei musei, stiamo preparando un calendario di mostre temporanee molto interessante e su cui puntiamo molto».

