IL DATO

TREVISO «Questo Natale è una grande occasione. Si possono fare acquisti di qualità nelle botteghe artigianali, sono a chilometro zero e in termini di eccellenza non sono seconde a nessuno». L'invito viene da Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Un scelta di qualità e di convenienza, ma anche un'opportunità economica per il territorio. In ballo, infatti, ci sono 334 milioni di euro, che potrebbero essere spesi per l'acquisto di prodotti e servizi tipici del periodo natalizio (206 per gli alimentari, 128 per l'abbigliamento). Interessate circa 5.650 realtà artigiane nella Marca. Oltre che un'occasione, il Natale 2021 per le aziende artigiane trevigiane è anche una sfida da vincere a tutti i costi per non perdere il treno della ripresa. I dati dicono che i trevigiani, per via del Covid, hanno risparmiato di più. Ma dicono anche che gli aumenti spingono le famiglie a intaccare i risparmi solo se necessario. Ma il Natale è il Natale: «Un periodo dove, dopo tanti sforzi e difficoltà, ognuno di noi se può tende a gratificarsi con un acquisto o facendo un regalo a qualcuno». A dirlo è Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso, che si unisce a Confartigianato nell'appello a spendere, sempre se si può, nelle attività locali, a prediligere il prodotto fatto sotto casa piuttosto che quello offerto dalla grande distribuzione o venduto online.

LE INIZIATIVE

E così se Ascom rilancia la campagna #Comprosottocacasa per aiutare le attività commerciali del territorio, Confartigianato rilancia con #Acquistiamolocale, mirata però più a sostenere i prodotti delle piccole imprese artigiane. Sotto l'albero di Natale, insomma, commercianti e artigiani si alleano per superare una crisi ancora strisciante. «L'Associazione ha avviato da lunedì una campagna social #Acquistiamolocale - spiega Bernardi - Intendiamo promuovere le nostre attività per i regali delle prossime festività. I nostri artigiani ci sono: dalla pasticceria, bevande, a tutto l'alimentare in genere, vestiti e prodotti sartoriali, prodotti per la casa e l'ufficio, complementi d'arredo oltre ai vari servizi alla persona». L'iniziativa Ascom invece è più pensata ai centri storici: «La nostra associazione - spiegano - ha deciso di investire, per il secondo anno consecutivo, nella campagna, attuata anche a livello nazionale, #Comprosottocasa, ideata da Confcommercio per valorizzare e promuovere l'importanza degli acquisti nei negozi e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. Comodità, bellezza, sicurezza, accoglienza e fiducia sono i valori rappresentati dalle immagini che vedete nelle locandine dei quotidiani locali e nel video #ComproSottoCasa perché mi sento a casa. Il sentirsi a casa è percepibile nel nostro centro storico, nei piccoli quartieri o paesi, dove in questo periodo alberi, casette, concorsi e luminarie contribuiscono a dare senso e valore al commercio sotto casa, ai dehors conquistati durante la pandemia. Anche questo è un mutamento pandemico che resterà strutturale»

I NUMERI

Tornando agli artigiani, il Natale rappresenta un periodo cruciale per tante piccole aziende. In provincia di Treviso ci sono infatti 5.638 imprese artigiane che realizzano prodotti o servizi tipici dell'offerta natalizia, il 30,2% dell'artigianato complessivo della Marca. E vi lavorano 21.603 persone. «Dobbiamo tutti fare uno sforzo - conclude quindi Bernardi - e sostenere il lavoro dei nostri produttori e attività di quartiere, identità dei nostri territori, patrimonio di cultura e saper fare. Materie prime di ottima qualità, una lavorazione attenta e precisa. Ma anche l'originalità, che nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e innovazione, che solo un artigiano sa mettere insieme con maestria. E ancora, l'ascolto della persona, da cui spesso deriva la fornitura personalizzata di un prodotto o di un servizio».

P. Cal.

