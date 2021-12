IL DATO

TREVISO Mom decimata tra quarantene, malattie e personale no vax. Oggi saranno 80, su un totale di 475, i dipendenti che non si recheranno al lavoro. È il numero più alto registrato in provincia di Treviso fino a questo momento, che mette in seria difficoltà l'azienda di trasporto pubblico per organizzare le corse e garantire il servizio. Conseguenza del picco di contagi che si sta avendo in tutta la Marca. Una notizia che arriva, tra l'altro, nel giorno in cui proprio la Mom è partita con una campagna di sensibilizzazione sui vaccini.

LO SLOGAN

«Vaccinato per me e per chi sale a bordo: Mom ringrazia i dipendenti che hanno fatto una scelta responsabile e assicurano ogni giorno un servizio essenziale». Questo lo slogan scelto per la campagna di comunicazione. «Ci avviciniamo alle festività e come azienda sentiamo il dovere di esprimere, anche attraverso una forma pubblica significativa e visibile aicittadini, il nostro ringraziamento al personale che ha permesso di superare il momento difficile, garantendo le corse come da programma di esercizio - afferma il presidente della Mom, Giacomo Colladon - Dal 15 ottobre, a causa di significative assenze dopo l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro, i dipendenti in servizio stanno accettando anche turnazioni e condizioni più difficili, dimostrando un senso del dovere non comune».

I TESTIMONIAL

Vania, storica autista ex Actt a Treviso, e Giuseppe, autista Mom da cinque anni, in servizio sulle linee extraurbane, sono i due conducenti che hanno prestato il proprio volto alla campagna che sarà presente su maxi-manifesti (uno in zona stazione e uno in via Venier a Treviso) e poi con affissioni alle fermate e con materiali all'interno degli autobus. «La nostra azienda ha una responsabilità aggiuntiva nel promuovere la vaccinazione contro il Covid a garanzia della salute dei lavoratori e dei cittadini. Torno a sollecitare le autorità conclude il presidente Colladon nel valutare l'estensione dell'obbligo vaccinale oltre al personale di sanità, scuola e forze dell'ordine, anche ai trasporti pubblici che assicurano un diritto essenziale come quello alla mobilità e sono utilizzati principalmente da lavoratori, studenti e fasce deboli».

G.Pav.

