IL DATO

TREVISO La zona di Oderzo adesso è un caso. Qui i contagi da coronavirus stanno aumentando più velocemente che in tutto il resto della Marca. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi eseguiti ha superato anche quella registrata nell'area di Asolo, riconosciuta tra le più colpite dal Covid. A livello provinciale, il rapporto in questione si attesta sul 14%, più elevato della media nazionale. «Nella zona di Oderzo siamo al 22 per cento specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana nell'area di Altivole tra il 19 e il 20 per cento, a Conegliano si è all'11,28 per centi e a Treviso al 16 per cento». Come mai questa esplosione a Oderzo? E' legata alla variante inglese o ad altre mutazioni del virus? «Bisogna capire se si tratta di una questione comportamentale, legata al mancato rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del virus fa il punto Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso oppure se il problema riguarda direttamente la tipologia del virus». La risposta arriverà dal sequenziamento. Vale per la zona di Oderzo così come per il distretto di Asolo, che fa riferimento all'ospedale di Montebelluna.

I MOTIVI

Quel che è sicuro è che il periodo natalizio non sta dando una mano. «I pranzi di Natale non ci hanno aiutato sottolinea Benazzi stiamo ricevendo tante persone positive in più rispetto al periodo che ha preceduto le feste. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nel rispetto delle regole». Ad oggi il parametro Rt della provincia di Treviso resta stabile a 0,99. Appena sotto il livello 1, misura oltre la quale l'epidemia continua a espandersi. Il dato conferma la fase di plateau. Il punto è che si rimane su numeri altissimi. Solo ieri nella Marca sono emersi addirittura mille nuovi contagi. Esattamente 999, per la precisione. Una quota da record. La macchina dei tamponi gira sempre senza sosta. I Covid Point dell'Usl hanno già eseguito oltre 400mila test. Si viaggia verso il mezzo milione.

IL BOLLETTINO

Ieri sono state prese d'assalto in particolare le postazioni allestite nell'area della Zoppas Arena di Conegliano, dove è stata definita una corsia preferenziale per donne incinte a bambini. La situazione è stata monitorata anche dalla polizia locale di Conegliano. A livello generale, nel trevigiano in poco più di dieci mesi di epidemia sono stati colpiti quasi 52mila cittadini. Tra questi, sono 16mila quelli che stanno affrontando l'infezione da coronavirus proprio in questi giorni. Compresi i 568 pazienti ricoverati negli ospedali: 522 nei reparti ordinari e 46 nelle Terapie intensive. Un numero, quest'ultimo, che resta stabile. Purtroppo, però, ieri hanno perso la vita altre 14 persone che erano risultate positive al coronavirus. È uno stillicidio continuo. I decessi registrati nel corso dell'intera epidemia sono così saliti a 961. Tanti sono stati i lutti contati dalla fine dello scorso febbraio ad oggi.

L'ANALISI

In attesa dell'ufficializzazione degli ultimi dati, al momento il mese in assoluto più nero è stato novembre. La conferma è arrivata anche dai dati sfornati dall'Istat. A novembre nella Marca sono complessivamente mancate 907 persone. Cioè 35,9% in più rispetto alla media dello stesso mese registrata nei cinque anni precedenti (dal 2015 al 2019). Nemmeno tra marzo e aprile si era arrivati a un simile incremento. A marzo, nello specifico, era stato registrato un aumento del 30,7% rispetto alla media del mese nei cinque anni precedenti. Mentre ad aprile c'era stato un balzo del 28,6%. Nei mesi successivi la differenza si era azzerata. Fino a settembre (+12,6%), quando con l'inversione di tendenza ha preso forma l'inizio della seconda ondata.

