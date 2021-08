Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DATOTREVISO Il Green pass sarà anche un onere in più per ristoratori di ogni livello, che devono perdere tempo per chiedere e controllare, ma non si sta rivelando quel macigno sugli affari tanto temuto all'inizio. Il centro studi della Fipe, che fa rilevazioni a livello nazionale oltre che provincia per provincia, segnala che l'attuale trimestre (luglio-agosto-settembre) si chiuderà con un aumento degli incassi del 20% rispetto al...