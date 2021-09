Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DATOTREVISO Coronavirus nelle scuole: boom di quarantene negli asili. I numeri sono netti. A due settimane dal suono della prima campanella, il Covid è entrato in 95 sezioni degli istituti della Marca (+22 negli ultimi quattro giorni). Nello specifico, 33 classi sono state messe in quarantena e 62 in monitoraggio (in queste ultime, dalla seconda elementare in su, i ragazzi possono continuare a frequentare dopo la conferma di un unico caso...