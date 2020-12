IL DATO

TREVISO Ancora in crescita le denunce di infortuni sul lavoro da Covid 19 nella Marca: in un mese infatti ne sono state registrate circa 140 in più. Secondo la rilevazione effettuata dall'Inail da gennaio al 31 ottobre scorso, i casi segnalati in provincia ammontavano a 1.044, rispetto ai 905 conteggiati nel precedente bollettino di fine settembre. Con due denunce ogni dieci totali (il 19,2 per cento, per la precisione), Treviso è la seconda provincia in Veneto, alle spalle di Verona (che ne conta quasi 400 in più, a quota 1.478) e davanti a Padova (che ne registra invece 887): dati, ovviamente, correlati all'incidenza del virus nel territorio, ma anche alla conformazione del tessuto produttivo locale.

I NUMERI

Il totale veneto, dopo i primi dieci mesi dell'anno, si attesta a 5.443 denunce, pari a poco dell'8 per cento su scala nazionale. Si tratta di contagi avvenuti sul luogo di lavoro, almeno secondo la prima dichiarazione: come per tutti gli infortuni professionali, se riconosciuti effettivamente tali, l'istituto erogherà all'interessato un'apposita indennità. Fortunatamente, nel Trevigiano come nel resto del Veneto, non si contano nuovi lavoratori in cui la malattia ha avuto esiti mortali: i decessi restano rispettivamente quattro in provincia e dieci in regione, come a fine estate. La maggioranza di questi infortuni il 78% a livello regionale - riguarda figure del mondo sanitario: perché naturalmente sono le più esposte, ma anche perché rientrano nelle categorie per le quali è presunto un contagio per cause professionali, mentre gli addetti di altri settori devono dimostrare di aver contratto il virus al lavoro (cosa, come facile comprendere, tutt'altro che semplice).

LE FASCE

Nella Marca oltre due terzi delle denunce di infortunio provengono da lavoratrici: 664 contro 380 di uomini, mentre la fascia più colpita è quella tra i 50 e i 64, con un totale di 447 infettati. In generale qual è lo stato delle misure anti- Covid nelle aziende trevigiane? «Osserviamo una situazione a macchia di leopardo risponde Massimiliano Paglini, neo segretario generale della Cisl Belluno Treviso - alcune si sono attrezzate fin dal primo momento della pandemia, avviando gli specifici comitati per la gestione del rischio, altre invece hanno rincorso il problema quando si è presentato. In alcune realtà, soprattutto medio piccole, rimane ancora un po' di sottovalutazione del rischio sanitario. Dove il sindacato è presente c'è stata una maggiore sollecitazione. Tuttavia, data la diffusione capillare del virus sia a Treviso che in tutto il resto del Veneto, anche le imprese organizzate in mondo molto rigoroso non hanno potuto evitare la presenza di alcuni contagi. Un'ulteriore riprova che non si può certo abbassare la guardia, anzi dobbiamo impegnarsi ad arrivare anche dove finora non c'è stata la giusta attenzione».

M.Zan

