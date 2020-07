L'EPIDEMIA

TREVISO Il coronavirus non è sparito. Dopo un paio di settimane di relativa calma, ora spuntano altri contagi. Da Castelfranco a Ponte di Piave, da Carbonera a Cordignano. Solo ieri sono emerse tre nuove positività al Covid-19. L'Usl della Marca ha subito messo i contagiati in isolamento fiduciario a casa. E proprio in queste ore sta eseguendo i tamponi di controllo su tutte le persone entrate in contatto con loro. L'obiettivo è scongiurare il rischio che nuovi focolai possano far ripartire l'epidemia nel trevigiano. L'ultimo caso positivo, in ordine di tempo, riguarda un 39enne di Castelfranco. Negli ultimi giorni gli era salita la febbre fino a 37,8. È stato il medico di famiglia a prescrivergli il tampone per il coronavirus. L'esito ha confermato il sospetto. Al momento, per fortuna, presenta solo sintomi leggeri. Assieme a lui, è finita in isolamento tutta la famiglia: altre quattro persone, figli compresi. Adesso vengono considerati casi sospetti. Almeno fino a quando non arriveranno i risultati dei tamponi, attualmente in fase di processo nel centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso.

FOCOLAIO IN FAMIGLIA

Gli altri due contagiati sono una mamma e suo figlio della zona di Ponte di Piave. La situazione è ancora più complessa. Il coronavirus si è propagato ancora una volta in ambito familiare. Qui tutto è partito da due amici 40enni che condividono la passione per la corsa. Entrambi erano risultati positivi ormai un paio di settimane fa. Dopo i primi controlli sui familiari, era stata confermata anche la positività della moglie di uno dei due. La quarantena a casa di 14 giorni non è bastata: i tamponi eseguiti alla fine non hanno dato esito negativo. Così l'isolamento domiciliare è stato prolungato di un'altra settimana. Dall'ultimo giro di controlli sui familiari, però, è emerso che il Covid-19 ha contagiato anche la moglie dell'altro runner e il loro figlio maggiorenne. Ad oggi nessuno manifesta sintomi. Ma inevitabilmente la due famiglie devono continuare a rimanere nell'isolamento più assoluto. Così come resta in quarantena domiciliare il 72enne di Carbonera risultato positivo al coronavirus durante il pre-triage previsto prima dell'ingresso nel Centro di riferimento oncologico di Aviano. Nell'ultimo periodo l'uomo ha avuto contatti stretti solo con la moglie, che attualmente è in isolamento domiciliare assieme a lui. Infine, il Covid-19 sembra proprio non voler abbandonare un 93enne ospite della casa di riposo San Pio X di Cordignano. In questo caso la positività è emersa per la prima volta ormai un mese e mezzo fa. Nel frattempo altri anziani si sono negativizzati. Il tampone del 93enne, invece, continua a essere positivo, pur evidenziando una bassa carica virale. Nemmeno lui presenta i sintomi della malattia. Ma dovrà comunque rimanere in isolamento.

L'ALLERTA

«Tutto questo ci dice che il coronavirus continua a girare. Ha allentato la presa rispetto ai mesi scorsi, ma non possiamo affatto abbassare la guardia mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca deve essere chiaro a tutti: bisogna continuare a seguire le misure di prevenzione, dall'utilizzo della mascherina quando necessario al rispetto della distanza anti-contagio, per non dare al Covid-19 la possibilità di tornare a diffondersi». «Sappiamo che possono emergere ancora casi positivi. Siamo organizzati per individuarli e per soffocare i possibili focolai conclude allo stesso tempo, però, dobbiamo continuare a darci una mano tutti assieme per continuare a ridurre i contagi».

Mauro Favaro

