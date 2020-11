LA CRISI

TREVISO Scattano ferie e cassa integrazione per i 630 dipendenti della Mom. A rotazione. Dopo lo sforzo di settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico, la società si ritrova con bus e corriere mezze vuote. La didattica a distanza adottata alle superiori ha lasciato a casa quasi 40mila studenti solo nella Marca e le ripercussioni per l'azienda di trasporto sono evidenti: calo drastico dei passeggeri, inevitabile riduzione del servizio con le scontate conseguenze per il personale. L'azienda è quindi corsa ai ripari riducendo al minimo indispensabile le spese.

LA STRATEGIA

«Abbiamo ridotto le corse al minimo indispensabile spiega il presidente Giacomo Colladon il servizio è ancora sovradimensionato, ma non possiamo tagliare di più. Si rischierebbero disservizi per i ragazzi che frequentano ancora le scuole per i laboratori. Intanto le presenze del personale vengono gestite in parte attraverso le ferie e in parte con il ricorso alla cassa integrazione. Stiamo provando a limitare i costi, per quanto possibile». Le prime a essere state tagliate sono le corse bis. E inevitabilmente sono stati sospesi gli accordi con 16 aziende private che coprivano con i loro mezzi 68 linee date in concessione in ambito extraurbano. Verranno riattivati quando sarà necessario. Cioè quando riapriranno le scuole. Potrebbe essere dal 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale. Ma non ci sono ancora certezze. Viene così congelata la soluzione che più di tutte aveva contribuito ad risolvere una grossa parte del problema legato al trasporto scolastico. Gli accordi con i privati avevano infatti consentito a Mom, obbligata dalle norme anti Covid a limitare al 50% la capienza su bus, di potenziare le corse senza doversi sobbarcare costi insostenibili.

LA RICERCA

Mom, nel frattempo, ha sfruttato questo periodo per avviare uno screening generale per il coronavirus su tutti i propri dipendenti, tra autisti, tecnici e amministrativi. L'obiettivo è evidenziare eventuali positivi asintomatici, in modo da poter far subito scattare gli isolamenti, riducendo il rischio di contagio. I tamponi rapidi vengono eseguiti e analizzati da un centro privato. Sono già stati testati più di 300 lavoratori tra la zona di Treviso e quella di Castelfranco. Oltre la metà del totale. E fino ad ora non è emerso alcun caso positivo. Lo screening verrà portato a termine nei giro di due settimane con i controlli sui dipendenti in servizio tra Conegliano e Oderzo. «I controlli rappresentano una forma di rispetto verso chi lavora, le loro famiglie e verso i nostri passeggeri sottolinea Colladon in questo momento chi si occupa del trasporto pubblico ha più che mai a cuore la salute di tutti».

LA SITUAZIONE

Oggi non ci sono problemi di mezzi sovraffollati. Con le superiori in didattica a distanza, gli autobus e le corriere non rischiano praticamente mai di superare il limite di riempimento fino al 50% dei posti omologati. Ci sono delle difficoltà legate al fatto che è complicato sapere quanti studenti sono impegnati nei laboratori, da dove arrivano e in quali giorni. Mom ha scritto alle scuole per cercare di creare una mappa e prevedere un minimo di organizzazione per non sprecare ulteriori risorse in tempi così complicati. Sempre con la speranza che le cose possano tornare alla normalità il prima possibile. «Si sta già lavorando a un nuovo modello Veneto per il trasporto pubblico dice il presidente ci sono diverse variabili, ma vogliamo essere pronti per un'eventuale ripartenza a gennaio». Per ora non resta che tirare la cinghia. Colladon, comunque, assicura che la società ha solide basi finanziarie, nonostante il buco di 10 milioni di euro registrato quest'anno nella vendita di biglietti e abbonamenti. Tanto che è confermato per l'inizio di gennaio lo spostamento del deposito dei mezzi da via Polveriera alla strada Castellana, dove è nato un polo che comprende le officine: i lavori sono a buon punto e verranno ultimati nei tempi previsti. E a quel punto l'area comunale di via Polveriera potrà essere messa a disposizione dell'ospedale di Treviso.

