TREVISO L'emergenza coronavirus si fa sentire anche sul bilancio dell'Usl della Marca. Il programma economico per il 2021 allo studio dell'azienda sanitaria parte da un rosso di circa 50 milioni di euro. Negli ultimi anni si era arrivati a mettere in conto un buco iniziale di quasi 20 milioni. Adesso è più del doppio. «Ed il protrarsi dell'emergenza nonché l'incertezza sul suo evolversi rende molto complicato effettuare delle previsioni sul 2021» spiegano dall'azienda sanitaria che stima i costi economici della gestione dell'epidemia, finora, in 40 milioni di euro. Era inevitabile, a fronte di tutte le spese non previste che l'Usl ha dovuto sostenere per arginare gli effetti dell'epidemia da Covid, in primis negli ospedali ma anche nei servizi territoriali, cercando di strappare quante più persone possibile alla morte. Nelle altre occasioni il rosso nel bilancio di previsione è stato riequilibrato nel corso dell'anno attraverso i trasferimenti provenienti dalla Regione. Dopo la fusione delle tre ex aziende sanitarie di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo, i conti dell'Usl della Marca erano tornati a registrare un attivo. Si parla di una cifra di circa 1,5 milioni all'anno. Ora la risalita è durissima. «Il buco è un po' più ampio rispetto a quelli visiti in passato confermano dall'Usl ma i costi sostenuti per l'emergenza Covid dovrebbero essere progressivamente ristorati».

Questa è la direzione. Anche se non c'è ancora nulla di certo. Quel che invece è evidente è lo sforzo fatto dall'azienda sanitaria e da tutto il personale negli ultimi undici mesi di epidemia, cioè dallo scorso febbraio ad oggi. Diverse unità sono state trasformate in reparti Covid, sono stati rimessi a nuovo edifici che non erano più utilizzati, è stato ampliato tutto il sistema di distribuzione dell'ossigeno nei vari ospedali e si è dato seguito a oltre 200 assunzioni tra medici, infermieri, operatori e addetti al tracciamento dei casi positivi, compresi i contratti in libera professione e le collaborazioni, con l'obiettivo primario di riuscire a far fronte a un'emergenza senza precedenti. Vanno inoltre aggiunti gli accordi con le strutture esterne, a partire dal San Camillo di Treviso, per l'allestimento di Covid Hospital e di ospedali di comunità inquadrati come reparti Covid. L'ultima convenzione riguarda l'apertura di un settore con 30 posti letto nell'ambito della casa di riposo Tomitano Boccassin di Motta di Livenza. Più l'acquisto a ciclo continuo di dispositivi di protezione, tra mascherine, camici e visiere, per ridurre il rischio di contagi tra chi lavora in corsia. Il sistema sanitario si è adattato alla nuova situazione. Basti pensare che ad attualmente oltre 600 posti letto negli ospedali trevigiani su un totale di 2.390 sono espressamente dedicati al Covid. Vuol dire più del 25%. Senza contare i posti che si possono aggiungere in caso di necessità. Fortunatamente oggi i ricoveri sono in calo.

Ma l'emergenza non è ancora alle spalle. Nei prossimi mesi la stessa Usl sarà chiamata a recuperare 12.800 prestazioni sanitarie non urgenti, tra visite specialistiche, esami strumentali e interventi chirurgici, che a causa dell'epidemia sono state rinviate a data da destinarsi. Il piano è già pronto. Prima, però, è necessario il ritorno in zona gialla. «In questo periodo abbiamo comunque sempre garantito i ricoveri e le prestazioni non differibili, così come le visite urgenti e a 10 giorni» ha già sottolineato Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Il tutto con la conferma degli investimenti già previsti: 150 milioni in nuove tecnologie, 270 milioni per la cittadella sanitaria del Ca' Foncello, con il nuovo monoblocco che sarà sostanzialmente pronto per la fine di quest'anno, e il progetto da 70 milioni per il nuovo blocco delle emergenze-urgenze nell'ospedale di Conegliano, oltre al decollo della nuova sede dello Iov nel contesto dell'ospedale di Castelfranco.

