IL REPORTAGE

VAZZOLA «Da oggi entreranno in fabbrica solo gli operai con il tampone negativo che verrà effettuato nei comuni di residenza e non più in azienda». Il clima che si respira a Vazzola è tranquillo, senza paura di contagi che sono stati portati agli onori della cronaca in questi giorni: «Gli ultimi dati in mio possesso parlano di 588 tamponi e 139 contagi (saliti nel pomeriggio a 185, ndr) - spiega il sindaco Giovanni Zanon -. Si entra in fabbrica solo se negativi al test, che d'ora in poi verranno fatti non più in azienda, ma nei rispettivi comuni di residenza. Il contagio non viene dall'azienda, ma è stato importato». Zanon poi ci tiene a tranquillizzare i suoi concittadini. «A Vazzola abbiamo 15 persone in isolamento fiduciario e altre 5 in quarantena, rientrati da paesi considerati a rischio. La situazione è sotto controllo e non c'è nulla da temere». Il focolaio, però, si sta allargando di giorno in giorno e gli ultimi 38 casi, riguardano familiari dei lavoratori, segno che il virus è uscito dalla fabbrica.

IL MESSAGGIO

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva inoltrato ai cittadini un messaggio informativo che rassicurava sulla efficienza del lavoro degli operatori sanitari ed invitava a non lasciarsi andare a inutili allarmismi fomentati dai soliti leoni da tastiera. «Ho letto dei commenti assurdi riguardo a una Vazzola appestata. Niente di più falso - ribadisce Zanon -. Sono affermazioni gratuite che fanno male al paese e agli operatori che si stanno spendendo in questi giorni per assicurare che tutto proceda bene. Quelli che scrivono queste stupidaggini si vergognino, e se vogliono vengano a vedere. A Vazzola siamo tutti assolutamente tranquilli e fiduciosi del lavoro che i sanitari stanno facendo con grande professionalità. I dati di oggi confermano che i positivi asintomatici sono lavoratori che rientrano per la prima volta dopo le ferie. In centro à giorno di mercato e tutto si svolge con grande tranquillità».

IN PAESE

Nessuno sembra essere preoccupato della situazione: «I lavoratori che risiedono a Vazzola sono veramente pochissimi - Afferma Vittorio Salvador, che in passato è stato vice presidente della locale squadra di calcio -. Un mio vicino che lavora all'interno dell'azienda mi ha detto che sono veramente pochi. Nessuno Ha paura in paese. Di cosa poi? Gli operatori sanitari fanno bene il loro lavoro e noi stiamo tranquilli» «Il fatto che siano positivi e asintomatici non significa che siano malati» afferma Catia Pizzato. «Il fatto che trovino tanti positivi non significa niente - Ribadisce Paolo Bottan - Si parla di Vazzola ma sappiamo che una maggioranza di quelli che lavorano li sono provenienti da altri comuni». Michela De Giusti è scettica: «Certo, se fanno i test e li trovano positivi asintomatici non si può dire che siano ammalati, anzi, direi che sarebbero tutti potenziali donatori di plasma contro il virus visto che avendolo contratto senza i sintomi avranno certo sviluppato una certa resistenza» Ai cancelli dell'Aia, verso mezzogiorno, ieri c'era un costante via vai di operai. In molti sono in fila sotto il sole ad aspettare il loro turno per il test che deciderà se potranno o meno entrare. «Noi siamo tranquilli - afferma un operaio rumeno -. Siamo contenti di poter lavorare e speriamo che non chiudano la fabbrica per questo, in fin dei conti nessuno di noi sta male, è solo una giusta precauzione».

