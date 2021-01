L'OPERAZIONE

MONTEBELLUNA Novation Tech non si ferma di fronte alla pandemia. L'azienda di Montebelluna, specializzata nella lavorazione di materiali compositi in carbonio, in questi giorni ha avviato ufficialmente un nuovo stabilimento produttivo in Croazia. L'operazione, come spiega l'amministratore delegato Luca Businaro, era stata progettata e posta in essere nel 2019, quando, naturalmente, nessuno poteva prevedere quel che sarebbe successo nel 2020. Ciò nonostante, l'impresa trevigiana non ha mutato i suoi piani. «Siamo andati avanti senza farci prendere dallo sconforto».

LO STABILIMENTO

La nuova fabbrica, situata ad Albona (in croato Labin), sulla costa sud orientale dell'Istria, si somma alla sede principale montebellunese (oltre 300 dipendenti) e ad un altro sito in Ungheria (circa 400 addetti). A regime, darà lavoro a un centinaio di persone. Attualmente sono già 50 gli occupati, altri 25 prenderanno servizio nei prossimi mesi: un primo contingente ha sostenuto diversi mesi di formazione proprio a Montebelluna, per specializzarsi nella laminazione del carbonio, lavorazione che richiede, oltre alle competenze tecniche, una particolare manualità. La produzione in Croazia sarà dedicata in modo particolare alle componenti in carbonio per il settore automobilistico (il maggiore mercato per Novation Tech, oltre a quello della bici e dell'occhialeria) e servirà prima di tutto ad ampliare la capacità produttiva che non era più in grado di soddisfare gli ordini. «Il nostro settore, quello dell'automobilismo di alta gamma - ribadisce Businaro - è in crescita da alcuni anni e, pur se rallentato dalla pandemia, al momento non si è trovato in grave crisi. Contiamo di chiudere il 2020 con un giro d'affari inferiore di pochi punti percentuali rispetto allo scorso anno, in cui abbiamo raggiunto i 56 milioni di euro». Il nuovo sito al di là dell'Adriatico garantirà anche maggiore flessibilità produttiva, oltre alla possibilità di mitigare i rischi anche nel malaugurato caso di nuovi lockdown.

GLI OBIETTIVI

Novation Tech punta a crescere pure in Italia «Questa è una decisione maturata proprio negli ultimi sei mesi, in pieno Covid: vogliamo portare in casa una nuova fase produttiva, in aggiunta a quelle che già facciamo, per essere ancora più flessibili e indipendenti dall'esterno, anche con nuove assunzioni». Se l'azienda e il settore stanno reggendo, l'imprenditore non nasconde invece qualche dubbio sul sistema produttivo italiano: «Quello che stiamo facendo a sostegno dell'industria, del commercio, dell'economia in generale non è purtroppo paragonabile con quanto fanno i paesi vicini, nostri diretti concorrenti. Temo un indebolimento della competitività italiana». Novation Tech può rappresentare un esempio di come puntare su produzioni ad alto valore aggiunto e ricerca e sviluppo possa essere una carta vincente: «Dalla bruttissima esperienza che stiamo vivendo dobbiamo almeno imparare a fare sistema e a produrre tutelando il nostro territorio e non andare nel Far East solo perché costa meno. Lo dico da industriale: meglio rinunciare ad un margine alto nel breve termine, per puntare su uno solido nel lungo termine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA