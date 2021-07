Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in ospedale con diagnosi di polmonite da coronavirus. È il più giovane paziente ospitato oggi in un reparto Covid della Marca. Il ragazzo, residente nella zona di Treviso, non vaccinato e senza altre patologie pregresse, si era rivolto lunedì al pronto soccorso del Ca' Foncello per dei problemi respiratori. Dopo la conferma della positività, è stato trasferito nell'area medica...