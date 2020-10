IL BILANCIO

TREVISO Comunque vada, l'emergenza Covid è destinata a lasciare un segno profondo sul terziario trevigiano. Nel modo di operare delle aziende e sul mercato del lavoro del settore. Già tra gennaio e giugno commercio, turismo e servizi della Marca hanno dovuto registrare 15.411 assunzioni in meno rispetto al trend atteso. Cosa succederà nei prossimi mesi? Il General Report 2020, lo studio sullo stato del comparto promosso dall'ente bilaterale Ebicom e da Unascom Confcommercio provinciale delinea due scenari per il prossimo futuro: uno con una situazione sanitaria stabile, l'altro con una seconda ondata del virus.

LE PROIEZIONI

Nel primo caso, si stima di chiudere l'anno sotto di 24.667 assunzioni rispetto al 2019, con però un parziale recupero già in questo secondo semestre (meno novemila unità). Nell'ipotesi peggiore il calo si rafforzerebbe fino a sfiorare 34mila nuovi contratti di lavoro in meno su base annua (il 43% di quelli creati nel 2019) e per un'inversione di tendenza occorrerebbe aspettare almeno il 2021. Il prezzo maggiore sarà pagato in termini di opportunità occupazionali, con una riduzione dovuta sia alla minore domanda di lavoro, sia alla mancanza di crescita» conferma l'economista trevigiano Alessandro Minello che ha curato il rapporto. Il duplice andamento vale pure per le imprese. La base di partenza sono le 275 attività perse dopo i primi sei mesi, tra cui 78 mancate aperture: «Nello scenario più positivo ricorda Minello ipotizziamo un recupero entro dicembre, pertanto la perdita finale potrebbe attestarsi intorno alle 140 unità locali, mentre nel caso peggiore il saldo potrebbe essere ancora più negativo, a 458 unità». Il terziario, però, sta reagendo cambiando organizzazione, modalità di lavoro, strumenti di vendita e di contatto con i clienti. «E proprio nella pandemia ha ricordato il presidente della Camera di commercio Mario Pozza. Il commercio di prossimità ha dimostrato tutta la propria valenza e forza attrattiva». Più che sussidi, gli imprenditori del terziario sollecitano un contesto in grado di agevolare la ripresa. «L'impresa deve essere al centro ribadisce Federico Capraro, presidente di Confcommercio provinciale e per farlo dobbiamo eliminare tutto ciò che finora l'ha limitata: la burocrazia, la pressione eccessiva del Fisco, l'incertezza delle leggi, tutti quei pesi che hanno portato gli imprenditori a non intraprendere più. Perché abbiamo sì tante chiusure, ma il dato davvero drammatico è che non abbiamo nuove aperture: gli imprenditori non fanno più impresa». Una prova? Per ogni titolare di negozio, pubblico esercizio o ditta di servizi under 30, se ne contano tre ultrasettantenni e, nel primo semestre, i giovani sono diminuiti del 14%: per riequilibrare il buco generazionale ne servirebbero almeno 5.300.

FLESSIBILITÀ E COMPETENZE

Anche Massimo Marchetti, presidente di Ebicom ricorda la necessità di accompagnare la trasformazione, per evitare degenerazioni: «Se molte imprese si sono salvate con lo smartworking, occorrerà trasformarlo da soluzione tampone in occasione di lavoro strutturato. Se le consegne a domicilio hanno consentito a molti di non chiudere, significa che bisognerà normarne la flessibilità, magari trasformandola in occasione di lavoro buono per studenti». Ma l'intera società è coinvolta: «Studio, lavoro, pensionamento non saranno più fasi separate, ma per tutta la vita si alterneranno periodo di studio e di lavoro sottolinea Roberto Poli, futurologo dell'università di Trento. Flessibilità, competenze, capacità di restare connessi saranno le vere armi con cui il terziario potrà affrontare il futuro senza timori».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA