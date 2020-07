IL CASO

TREVISO Un altro decesso e quattro nuovi contagi. Comprese due badanti della zona dei Balcani che assistevano una coppia di anziani trevigiani, ora entrambi ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Il coronavirus torna a far paura. E purtroppo è tornato anche a uccidere. Giovedì sera si è spento Lino Tonet, 96 anni, ospite della casa di riposo Bon Bozzolla. Sabato scorso era stato trasferito nell'unità di Malattie infettive di Treviso in seguito al focolaio esploso all'interno della stessa struttura per anziani di Farra di Soligo, emerso esattamente una settimana fa.

IL CONTAGIO

Una persona che si faceva volere bene. Viene ricordato così nella sua Revine Lago Lino Tonet, dallo scorso marzo ospite della casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Fino ad allora il 96enne, persona lucida e autosufficiente, aveva vissuto nella sua casa a Revine. Tonet, che già soffriva di alcune patologie, sabato era risultato positivo al coronovirus ed era stato ricoverato al Ca' Foncello. Le sue condizioni ad inizio settimana parevano in miglioramento. Era sì sotto ossigeno, ma nulla faceva presagire il tracollo. Giovedì, intorno alle 22, l'anziano è invece deceduto. Tonet era il compagno di stanza del primo anziano del Bon Bozzolla risultato contagiato. Il tampone eseguito venerdì della settimana scorsa aveva dato esito negativo. Il giorno dopo, però, il 96enne aveva sviluppato i sintomi classici dell'infezione da Covid-19. A quel punto era stato portato al pronto soccorso di Conegliano. Qui il test sierologico aveva dato esito negativo. Il successivo tampone, invece, ha evidenziato la presenza del coronavirus. Poi trasferimento a Treviso.

IL RICORDO

«Non lo conoscevo personalmente, se non di vista. L'avevo sentito al telefono nel periodo in cui era ospite della casa di riposo. Era una persona in gamba, gentile» lo descrive così il sindaco di Revine Massimo Magagnin. «Si tratta del primo decesso di un ospite del Bon Bozzolla, casa di riposo che durante la piena emergenza mai ha registro un positivo e che ora invece si trova a dover fare i conti con un cluster al suo interno sottolinea il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin -. Vista la situazione che si registra, ora è giusto che venga fatta chiarezza su come il virus sia entrato e su come sono andate veramente le cose. I miei concittadini sono molto preoccupati: chiedo a tutti di rimanere calmi e di rispettare tutte le misure di contenimento del virus. Sono in contatto quotidiano con il direttore dell'Usl 2. Mi spiace solo non aver ricevuto notizia del decesso del 96enne dalle vie ufficiali». La Marca registra così un nuovo decesso collegato al Covid-19. Era dall'inizio di luglio che non accadeva. La tregua è durata poco.

I NUMERI

Dalla fine di febbraio ad oggi, l'epidemia da coronavirus ha complessivamente strappato la vita a 327 trevigiani. E ora la paura aumenta. I contagi, pur senza l'andamento visto tra marzo e aprile, non si fermano. La crescita sembra inesorabile. Nei giorni scorsi una coppia di anziani con i sintomi dell'infezione è stata ricoverata sempre nell'unità di Malattie infettive a Treviso. E ieri sono risultate positive, pur asintomatiche, anche le due badanti che li assistevano a casa. Entrambe provengono dall'area dei Balcani. Nelle ultime 24 ore sono state registrate in tutto quattro nuove positività: oltre alle due badanti in questione, c'è un'altra persona proveniente dall'Est Europa e un italiano che ha avuto contatti stretti con dei conoscenti che erano stati contagiati. Due casi, questi ultimi, che non c'entrano con il focolaio emerso dai due anziani e dalle loro badanti.

IN ISOLAMENTO

Di pari passo, sono riesplose anche le quarantene. In meno di dieci giorni sono stati messi in isolamento quasi 200 trevigiani. Basti pensare che l'8 luglio erano 184 le persone che non potevano uscire, tra contagiati e casi sospetti. Adesso, invece, si viaggia nuovamente verso quota 400 isolamenti. Ieri se ne contavano esattamente 377. «Il coronavirus non è mai sparito sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca e adesso sta riprendendo a causa delle persone che rientrano nella Marca da Paesi esteri, che oggi si trovano nelle stesse condizioni in cui ci trovavamo noi due mesi fa». Non si può abbassare la guardia. L'imperativo categorico è fare test e isolare i contatti stretti: solo così si possono arginare i nuovi focolai.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA