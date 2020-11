LA DIOCESI

VITTORIO VENETO Tre sacerdoti positivi al Covid-19 nella diocesi di Vittorio Veneto, oltre una decina in isolamento perché entrati in contatto con un positivo. Per la seconda volta, dopo la prima ondata della scorsa primavera in cui perse la vita per il Covid-19 don Corrado Forest, il coronavirus colpisce il presbiterio vittoriese. Al momento i tre sacerdoti positivi non necessitano di cure ospedaliere. Hanno i sintomi che sono tipici di un'influenza: tosse, mal di gola, febbre e raffreddore. Qualcuno di loro ha anche perso l'olfatto. Sono in quarantena e attendono che il tampone, a cui si sottoporranno nei prossimi giorni, dia esito negativo per poter riprendere le normali attività che gli competono.

NEL CASTELLO

Tra i positivi al Covid-19 ci sono don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L'Azione e collaboratore pastorale a Godega di Sant'Urbano, don Livio Dall'Anese, parroco di Vidor, Mosnigo e Moriago della Battaglia e un sacerdote ospite della casa del clero di via Da Ponte. Questa struttura ospita una decina di sacerdoti che, a seguito della positività di uno, sono ora tutti in quarantena preventiva. «Ho iniziato ad avere i classici sintomi di un'influenza testimonia don Alessio Magoga raggiunto al telefono nella casa degli esercizi del castello del vescovo dove sta trascorrendo la quarantena - tosse, un grande febbrone e mancanza dell'olfatto. Giovedì mi sono sottoposto al tampone e sono risultato positivo. Fortunatamente già da giorni non avevo messo piede nella redazione de L'Azione, dove solo io sono risultato positivo. Quindi la redazione è sempre aperta ma, alla luce dell'ultimo dpcm, vi si accede solo su appuntamento così come in Curia. Non potendo vivere in canonica a Godega con il parroco che è anziano, né a casa dei miei genitori, pure anziani, il Vescovo, che ringrazio, mi ha offerto una stanza nella casa degli esercizi, in un'ala ben delimitata del castello. E qui continuo a scrivere i miei articoli visto che L'Azione esce regolarmente».

IN ISOLAMENTO

A Sacile don Gianluigi Papa, che fino al 2018 è stato il rettore del seminario vescovile di Ceneda, essendo entrato in contatto con un positivo in attesa del tampone si è messo in auto-isolamento. A Vidor don Livio Dall'Anese da una settimana sta affrontando il Covid-19: lunedì scorso, 26 ottobre, era il suo compleanno. «Grazie a quanti mi hanno ricordato nel giorno del mio 59esimo compleanno ha scritto in un post su Facebook - che per me rimane storico: visitato addirittura dal famigerato Covid-19! Ce la faremo!. Con don Livio anche monsignor Mario Battistin, collaboratore parrocchiale, si trova in quarantena in canonica.

Claudia Borsoi

