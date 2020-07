IL COSTRUTTORE

TREVISO Tutti fanno riferimento a lui quando auspicano che il cuore pulsante della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello venga ultimato nel più breve tempo possibile. Lui è l'architetto Diego Carron, presidente della Carron Costruzioni Generali, la società che sta realizzando il nuovo ospedale di Treviso. E, battute a parte, non si tira di certo indietro. Il primo obiettivo adesso è completare il nuovo monoblocco, che ospiterà la hall con sei piani a vista e che conterrà l'area delle urgenze, letti ad alta tecnologia, con camere al massimo per due persone, le terapie intensive e il settore operatorio centralizzato con 29 sale operatorie. Ormai si è arrivati alla cima: non manca che la copertura. Di pari passo, sta prendendo forma anche la viabilità di servizio: all'interno dell'area dell'ospedale è già stato realizzato l'indispensabile sottopassaggio per consentire il collegamento diretto, sempre aperto, tra la centrale del Suem 118 e il pronto soccorso.

Architetto Diego Carron, come sta procedendo la costruzione del nuovo ospedale di Treviso?

«La struttura del monoblocco sarà finita entro agosto. Manca solamente un piano, che verrà realizzato nel giro di una ventina di giorni. Dopodiché andremo a completare tutti i vari settori, cominciando dagli impianti, partendo dal piano terra».

Quanto ci vorrà?

«Puntiamo a completare questo intervento nel 2021. Ce la metteremo tutta. Stiamo parlando di 60mila metri quadrati. Con la realizzazione della struttura al grezzo, comunque, ci siamo messi alle spalle quella che è stata la fase più complessa. I problemi sono passati. Adesso continuiamo così».

Quante persone stanno lavorando nel cantiere dell'ospedale?

«Adesso ci sono 130 operai. Più una ventina di tecnici. Complessivamente 150 persone. E verso la fine di quest'anno andremo a regime, con un impegno totale di 300 persone. Questo perché dopo la realizzazione della struttura inizierà appunto il lavoro sugli impianti e sulle finiture».

Per quando è previsto l'avvio dell'intervento sull'attuale pronto soccorso del Ca' Foncello?

«Prima di tutto bisogna che il monoblocco diventi agibile. Poi ci saranno i trasferimenti. Di seguito, quando questa nuova costruzione sarà operativa, funzionante al 100 per cento, partirà la seconda fase del progetto della cittadella sanitaria. Che sarà a sua volta divisa in due: prima il pronto soccorso e poi gli interventi nelle altre aree dell'ospedale».

Oltre ai nodi burocratici, ormai passati, avete dovuto far fronte anche al blocco temporaneo del cantiere a causa dell'emergenza coronavirus.

«Sì, ma abbiamo avuto la possibilità di riprendere in fretta. Adesso siamo ripartiti al 101 per cento».

A proposito dell'emergenza, come sta il settore dell'edilizia dopo il lockdown?

«Il mondo delle costruzioni è sostanzialmente ripartito. Ma un Paese non funziona se ripartono solo alcuni settori, per quanto importanti. Bisogna che tutto il sistema Paese riparta. Voglio comunque guardare anche a qualche aspetto positivo».

Ad esempio?

«Penso al super-bonus del 110 per cento per le ristrutturazioni con efficientamento energetico. Così come, per quanto riguarda i ricorsi, al via libera all'aggiudicazione dopo la sentenza di primo grado del Tar, senza aspettare il secondo giudizio al Consiglio di Stato, che fa perdere due o tre anni. Il fatto che ci debba essere l'aggiudicazione dopo il primo grado consente di recuperare un sacco di tempo. E dove c'è lavoro, c'è qualcuno che porta a casa lo stipendio».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA