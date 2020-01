«Il corvo non sono io, vi sbagliate ma non posso più restare a Treviso»

IL CASO

TREVISO «Non sono stato io, non sono io il corvo. Ma adesso, dopo tutto questo, non posso rimanere a lavorare in un posto dove non sento più la fiducia dei miei superiori. Chiedo il tempo per trovare un altro comando dove potermi trasferire». Il vigile accusato di essere il corvo che da anni avvelena l'ambiente della polizia locale trevigiana con lettere anonime e delatorie, si è difeso strenuamente davanti alla commissione di Ca' Sugana formata dal comandante Andrea Gallo, il capo del personale Flavio Elia e il direttore generale del Comune Lorenzo Traina. Accanto a lui l'avvocato trevigiano Lorenzo Zanella, che lo assiste da metà dicembre. La vicenda è molto delicata e viene trattata da tutti con estrema cautela.

LA RICOSTRUZIONE

Tutto nasce da una relazione dei carabinieri che hanno indagato su un presunto pestaggio avvenuto nella centrale della polizia locale circa un anno fa. Un caso che si è rivelato talmente inconsistente, al punto che il fascicolo aperto è stato archiviato. Ma nelle circa duecento pagine che riassumono l'indagine, partita da una segnalazione anonima, una decina sono quelle dedicate a una secondo mail (sempre senza firma) che indicava il nome e il cognome del presunto corvo, autore della prima segnalazione. I carabinieri non hanno formulato accuse precise, condendo invece tutte le loro conclusioni con abbondanti condizionali. Ma questo è bastato al comandante Gallo per chiedere un provvedimento di trasferimento a un altro ufficio del Comune dell'agente in questione per incompatibilità ambientale. Misura oltremodo penalizzante per un agente che, negli anni, si è distinto in molte occasioni. E che, per giunta, ha indagato a lungo per dare un volto al corvo. «Adesso - osserva Fabio Rocco, segretario provinciale SULPL Treviso, uno dei sindacati degli agenti di polizia locale che ha preso le difese dell'agente - l'unico che esulterà per tutta questa situazione sarà proprio il corvo o i corvi. Quelli veri». «La vicenda è molto delicata e personale - ammette di rimando il comandante Gallo - non so come andrà a finire, ma tutte le decisioni verranno prese per garantire la sicurezza e la tranquillità dell'ambiente».

I DUBBI

Per l'avvocato dell'agente il castello delle accuse è fin troppo fragile: «Negli anni a Treviso ci sono stati agenti della polizia locale condannati in primo grado, altri con provvedimenti disciplinari per essersi picchiati in pubblico e nessuno è stato mai trasferito - osserva Zanella - in questo caso invece si vuole prendere un provvedimento sulla base di supposizioni, di una decina di pagine di una relazione archiviata ricche di condizionali utilizzati dagli stessi carabinieri. Si dice che, uno dei motivi che hanno portato a sospettare del mio assistito, sia stato il fatto che fosse agganciato a una cellula per la telefonia di Villorba. Ma nella stessa zona vivono altri tre agenti, su cui non è stato fatto alcun accertamento». E sul motivo del trasferimento, l'incompatibilità ambientale, Zanella è ancora più chiaro: «Un problema che non esiste. Non può esserci incompatibilità ambientale visto che tutti colleghi dell'agente sono solidali con lui. Ho la netta sensazione che avendo fatto tante indagini scomode, si sia fatto anche tanti nemici». E infine sul corvo: «Le lettere citate sono due, di cui una sicuramente non può averla scritta il mio assistito e, ovviamente, nemmeno l'altra. Ma seguendo il loro ragionamento le cose sono due: o hanno individuato il corvo sbagliato, oppure di corvi ce ne sono molteplici. Di certo un altro». La vicenda non è ancora conclusa. Lunedì ci sarà un altro incontro per valutare la migliore via d'uscita. Comunque vada a finire, in questo momento, l'agente finito sotto i riflettori difficilmente rimarrà a Treviso anche se non dovesse arrivare alcun provvedimento.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA