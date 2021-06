Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORDOGLIOPIEVE DI SOLIGO «Esprimo tutto il mio dolore per il tragico fatto accaduto mercoledì. La perdita di una vita umana, avvenuta in modo tanto assurdo e così vicino a noi, nella nostra diocesi, ci rattrista immensamente. Non ci sono parole per commentare un tale fatto, ma desidero esprimere tutta la mia personale vicinanza ad ambedue le famiglie colpite dal drammatico evento. Rivolgo la mia preghiera al Signore, perché aiuti tutti...