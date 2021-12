IL CORDOGLIO

ORSAGO Sconvolti, ammutoliti ma anche arrabbiati perché «non si può morire così, travolta da un ubriaco». A Orsago il cordoglio per la morte di Margherita è unanime. I suoi concittadini non parlano d'altro: al bar Locanda alla Loggia, fuori dalla chiesa, tra le casette del mercatino di Natale. «È una tragedia che ci sconvolge tutti, anche per la dinamica assurda. A maggior ragione a ridosso del Natale, in un momento che dovrebbe essere di gioia e serenità - commenta il sindaco Fabio Collot -. La famiglia di Margherita, molto conosciuta e benvoluta, ha la vicinanza dell'intera comunità». «Questo dramma ha annullato le parole» - gli fa eco il parroco don Mario Casagrande -. Lo stiamo vivendo nel raccoglimento e nella preghiera personale, in attesa di dare l'ultimo saluto a Margherita».

IL RICORDO DEGLI AMICI

Nella sua breve esistenza ha lasciato il segno, con quel suo approccio creativo alla vita. «Un'anima pura - la descrive l'amica Vanessa Terenzin, conosciuta quando lavorava nel negozio Dani Abbigliamento -. Era buona, disponibile, molto dolce, onesta e affidabile. Amava l'arte e anche la moda. Quel giorno ci siamo sentite nella chat di gruppo fino alle 5 del pomeriggio. Era entusiasta per l'arrivo del nipotino. Pronosticava la data di nascita». «Aveva una personalità particolare: da sognatrice, a volte ricordava un po' Alice nel paese delle meraviglie. Stava finalmente conquistando la sua indipendenza - aggiunge Vanessa Da Lozzo, altra amica stretta fin dai tempi del liceo -. Stava arredando casa in base ai suoi gusti estrosi: non riusciva a trovare le tende, che dovevano essere rigorosamente rosa». Il ricordo di Margherita passa anche attraverso i piccoli dettagli, che raccontano di «una persona fantastica» per usare le parole dell'amico di lunga data Manuele Cossu.

STIMATA ANCHE NEL LAVORO

Anche nel lavoro Margherita ha saputo farsi apprezzare. «Era speciale: volenterosa, brava, competente - dice Alberto Follegot, titolare dello studio di progettazione Oficine di Conegliano. «Ciao Marghe! Sei nei nostri cuori! È stato un privilegio averti nel nostro staff!» - il saluto affidato ai social dalla Calzoleria Cancian di Conegliano in cui la 30enne lavorava nel fine settimana.

Mep

