IL CORDOGLIOCASTELFRANCO Una doppia tragedia che ha colpito la stessa famiglia, i Fasan, lasciando sgomenta l'intera comunità di Castelfranco. Il corpo di Serena, 37 anni, trovato esanime nel suo appartamento di via Ponchini mercoledì pomeriggio. Quelle dello zio Simone, 55 anni, recuperato nella notte dai vigili del fuoco a Pieve del Grappa dopo un volo di cento metri dal ponte dei suicidi. Zio e nipote morti in meno di 12 ore: lui per un...