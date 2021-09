Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORDOGLIOCASTELFRANCO La morte di Serena Fasan ha creato una voragine nel cuore di tutti i castellani. Tra loro c'è chi è passato dalla farmacia Alla Fonte della Salute e l'ha incrociata dietro al bancone, chi invece l'ha vista camminare per strada, chi giocare con il suo piccolo e chi invece ne ha solo sentito parlare. Eppure di quegli occhi grandi uniti al sorriso gentile si sono affezionati tutti e in poco tempo, in questa tragedia,...