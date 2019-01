CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOTREVISO La diagnosi precoce del tumore al seno cambia il destino delle donne. Perché oggi il problema non è avere o non avere il tumore al seno ma riuscire a capire che c'è un tempo utile per curare e guarire. Della necessità di sottoporsi in modo costante e periodico all'esame strumentale delle mammelle, così come all'esame dell'antigene prostatico specifico (psa) per individuare rischi di tumore rispettivamente al seno e alla prostata si parlerà oggi alle 18.30 al centro direzionale di Centromarca banca a Treviso con due...