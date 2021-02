IL CONTROLLO

SILEA Si sono dati appuntamento domenica pomeriggio, nel piazzale del The Space Cinema in via Sile, per condividere una passione comune: quella per le auto modificate. Alettoni, parti di carrozzeria costruite ad hoc, impianti stereo di ultima generazione e mille altre sfaccettature dell'auto tuning. Un incontro con protagoniste una quarantina di vetture, che ha però attirato l'attenzione di diverse persone e fatto scattare un controllo dei carabinieri. All'arrivo delle pattuglie una parte degli automobilisti si era già allontanata e nei confronti degli altri non sono state elevate sanzioni: nonostante la musica e le vistose carrozzerie, si trovavano tutti distanziati e con la mascherina regolarmente indossata.

LE SEGNALAZIONI

I fatti risalgono a domenica pomeriggio, quando al 112 sono arrivate diverse chiamate da parte di cittadini che segnalavano assembramenti all'esterno del noto cinema multisala, con decine di automobili e persone nel parcheggio fra i quali moltissimi giovani. Anche il sindaco di Silea, Rossella Cendron, era stata informata dai concittadini dell'insolito raduno nel piazzale del cinema che in questo periodo è chiuso a causa delle restrizioni sanitarie. A richiamare l'attenzione sono state in particolare le note ad alto volume provenienti dagli impianti stereo, oltre alle vistose carrozzerie dei veicoli. Ne è seguito un sopralluogo, con i carabinieri arrivati sul posto per verificare quanto stesse accadendo.

IL SERVIZIO

Al loro arrivo i militari hanno trovato nel piazzale diverse auto e i relativi proprietari, mentre la maggior parte si era già allontanata sia verso la tangenziale che in direzione del vicino casello autostradale. Gli operanti hanno proceduto a controllare che tutti i presenti liberi di incontrarsi come previsto dalle vigenti norme relative alla zona gialla rispettassero le regole anti Covid. Così è stato, dal momento che non sono scattate sanzioni né tanto meno contestazioni penali. Gli automobilisti erano infatti distanziati e con le mascherine indosso nel momento in cui è stato eseguito il controllo e poco dopo si sono del tutto dispersi.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA