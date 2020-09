IL CONTRIBUTO

TREVISO Come i medici e gli infermieri, anche loro hanno lavorato a testa bassa durante il periodo più duro, e buio, dell'emergenza Covid. Con i medici e gli infermieri hanno condiviso turni durissimi, lunghe giornate -e nottate- di lavoro. E in alcuni casi sono stati a loro volta gli angeli custodi dei pazienti. Anche dopo la fine del lockdown, nel periodo del ritorno a una vita un po' più normale. Sono i fisioterapisti che lunedì prossimo, 8 settembre, festeggeranno la loro giornata mondiale, raccontando un'esperienza che non dimenticheranno mai più. Se medici e infermieri sono stati più volte presi ad esempio per la loro abnegazione, non solo nel periodo più drammatico dell'emergenza sanitaria, accanto c'erano proprio loro, i fisioterapisti. Alzavano i pazienti allettati e magari privi di conoscenza da giorni, li accompagnavano attraverso il tortuoso percorso della riabilitazione dopo settimane di terapia intensiva. Li aiutavano a respirare autonomamente. Chiara Baseotto è la presidente della Commissione d'Albo dei Fisioterapisti di Belluno, Treviso e Vicenza, nata nel 2018. Insieme ai colleghi delle altre province venete ha scritto una lettera rivolta a tutti i cittadini della regione. Una lettera accorata e intensa, in cui i professionisti raccontano perché la figura del fisioterapista è stata cruciale durante l'emergenza.

ESPERIENZA DURISSIMA

«È stata dura -spiega Chiara, che lavora in ospedale a Vittorio Veneto- Abbiamo lavorato sempre a stretto contatto con medici e infermieri. È stata un'esperienza toccante e importante. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno scelto di essere curate anche da noi. Lavorando insieme abbiamo gioito sia per i piccoli che per i grandi progressi dei nostri pazienti. Nell'assistervi, abbiamo avuto la fortuna di vedervi riprendere a respirare dopo la polmonite causata dal Covid, seguendovi, magari per mesi, dalla terapia intensiva fino alla riabilitazione post acuta. Vi abbiamo aiutato a compiere i vostri primi passi dopo un lungo periodo di degenza. Abbiamo insegnato ai vostri bimbi a superare le limitazioni imposte dai loro problemi motori e migliorato la qualità della vita a molte persone affette da malattie invalidanti progressive».

LA QUALITA' DELLE CURE

Avete costituito di recente il vostro albo: perché? «Per garantire la qualità delle cure. Lo abbiamo istituito nel 2018; si occupa principalmente della vigilanza sulle competenze. Oggi è possibile verificare l'autenticità e professionalità del fisioterapista». Cosa certifica? «Solo un professionista sanitario abilitato è dotato delle competenze necessarie. È bene che la gente lo sappia e lo sappia individuare». Lunedì dunque la giornata mondiale dei fisioterapisti sarà un'occasione per riflettere. E per ricordare che, in prima linea, oggi come ieri, ci sono anche loro.

Gianandrea Rorato

