IL CONTAGIO

TREVISO Un altro operatore sanitario è risultato positivo al coronavirus. Anche lui era in servizio nell'unità di Geriatria del Ca' Foncello, dove era stata ricoverata per quasi tre settimane Luciana Mangiò, la 76enne morta martedì, il primo caso nella Marca. Ora l'operatore è in isolamento domiciliare nella sua casa di Noale. Il totale dei contagiati nella Marca sale così a 23: venti sanitari impegnati nel reparto dell'ospedale di Treviso (cinque medici e 15 tra infermieri e operatori), più la badante e una vicina di casa della 76enne di Paese, oltre alla stessa donna.

I TAMPONI

Dopo la chiusura dell'unità di Geriatria, scattata proprio martedì, i controlli sul personale sono ormai conclusi. E bisogna pensare a sostituire chi è costretto all'isolamento domiciliare. Su questo fronte, l'Usl della Marca sta per assumere a tempo indeterminato 46 nuovi lavoratori: venti infermieri, venti operatori sociosanitari, due tecnici di laboratorio e quattro assistenti sanitari. Fanno parte del nuovo contingente di 215 figure professionali annunciato dalla Regione per tutto il Veneto. «Il rinforzo del personale è destinato in particolare ai presidi ospedalieri di Treviso e Padova ha confermato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità le spese aggiuntive entrano nella contabilità separata, che presenteremo al governo». Ora al Ca' Foncello la lente d'ingrandimento si sposta sugli 88 pazienti anziani che da martedì sono blindati nel reparto di Geriatria, praticamente sigillato. Per loro, però, non scatterà il test a tappeto. Verranno controllati solamente quelli che svilupperanno sintomi simil influenzali. Nel frattempo, infatti, le linee guida sono cambiate. L'emergenza sanitaria è passata a una seconda fase. Prima venivano controllate tutte le persone entrate in contatto con soggetti a rischio. Ecco perché il personale della Geriatria è stato sottoposto in blocco agli accertamenti. D'ora in poi, invece, si procederà con i tamponi solo su chi presenta dei sintomi compatibili con il nuovo coronavirus. Mentre tutti gli altri ricoverati verranno tenuti automaticamente in isolamento nel reparto chiuso del Ca' Foncello per 14 giorni. E ormai si è quasi a metà del guado.

I TRASFERIMENTI

Alla fine della prossima settimana i pazienti che non avranno né febbre né tosse potranno essere dimessi o trasferiti in altri settori. In questo lasso di tempo l'Usl userà come appoggio aggiuntivo per i ricoveri anche l'unità didattica infermieristica intensiva (Udie), che conta una quindicina di posti letto. E altri verranno recuperati nei reparti di Medicina. Se fosse stata seguita tale linea fin dall'inizio dell'esplosione dei contagi all'interno dell'unità di Geriatria - cioè le verifiche solo sulle persone sintomatiche - sarebbe emerso esclusivamente il caso del medico padovano, un dottorando di 33 anni, specializzato in Medicina interna, che dopo essere stato ricoverato in osservazione nel reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, giovedì è stato trasferito in Rianimazione per essere sottoposto a respirazione meccanica. È l'unico sintomatico. Le altre persone contagiate nella Marca, invece, non hanno né febbre né tosse. Ad oggi sono tutte in isolamento domiciliare con la consegna di misurarsi la temperatura tre volte al giorno e di comunicarla al servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl. Vale sia per i 19 componenti dell'organico della Geriatria che per la badante e la vicina di casa della 76enne di Paese. Ieri pomeriggio, infine, è stata trasportata al Ca' Foncello una guardia privata in servizio nell'aeroporto Canova di Treviso. Si era sentita male verso le 16.30. All'inizio si temeva una crisi respiratoria. Inevitabilmente è scattato il sospetto per il nuovo coronavirus. Poi si è scoperto che il problema era di altra natura. E verso sera è stata dimessa.

Mauro Favaro

