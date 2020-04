Sono quasi 2.500 i trevigiani che hanno contratto il Covid - 19 dall'inizio dell'emergenza. Ieri sono state registrate altre 4 positività, un numero esiguo se si pensa ai quasi 100 nuovi contagi al giorno della fase acuta dell'epidemia. Per la precisione sono 2.487 i pazienti risultati positivi al nuovo coronavirus, ma solo 1.105 di loro sono attualmente in cura o sotto stretta osservazione. Gli altri sono guariti o, purtroppo, sono deceduti. Anche ieri nella Marca 4 persone hanno perso la vita a causa del Covid - 19. Il saldo complessivo, dallo scorso 25 febbraio ad oggi, parla di 256 vittime, spirate in ospedale o in casa di riposo. Un dazio di vite pesantissimo, il più alto in regione dopo la sola provincia di Verona, dove le persone decedute finora sono state 411. I dati del bollettino regionale però, sul fronte della diffusione del virus, sono di giorno in giorno più confortanti e confermano un continuo, seppur lento, rallentamento del contagio. Il che ha permesso ai reparti di terapia intensiva di tirare una boccata d'ossigeno: solo 14 i posti letto di rianimazione occupati negli ospedali trevigiani (a fine marzo erano oltre 50) mentre i pazienti ricoverati in area non critica sono ad oggi 147, 12 in meno rispetto al giorno prima. Seicentoventisette infine i pazienti dimessi (ieri altri 29 hanno lasciato gli ospedali), mentre i negativizzati, ovvero i guariti, sono 1.124.

