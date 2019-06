CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONSIGLIO COMUNALETREVISO (ef) Teatro e consiglieri comunali: Barbisan dà i numeri. «Voi, che siete tutti direttori artistici, registi, gente che sa, istruiti, voi che amate la cultura, voi che il problema del teatro non l'avete risolto, perchè non iniziate a pagarvi il biglietto?». E scoppia la bagarre. Il Pd ha chiesto in tutto 39 biglietti. «Liana Manfio lei è davvero scatenata -enuclea Barbisan- ma anche la Tocchetto non scherza con 10. Seguono Pelloni con 7 e Grigoletto con 5». Poi la lista Manildo con 15 biglietti: 13 Bozzo, 2...