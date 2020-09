IL CONFRONTO

TREVISO «Puntiamo a integrare il servizio di trasporto della Mom per le scuole con l'intervento di società di autoservizi private. Il costo, però, dovrà essere coperto da fondi statali». A parlare è Stefano Marcon, presidente della Provincia, l'ente che controlla la maggioranza dell'azienda del trasporto pubblico locale. I primi conti dicono che servono almeno 1,5 milioni di euro. A tanto ammonta la somma da versare nelle casse delle società private in cambio della copertura di alcune linee con i loro mezzi. Soldi che si aggiungono al milione già speso da Mom per montare sui propri bus e sulle proprie corriere termoscanner e pellicole per sanificare l'ambiente interno. L'obiettivo adesso è coprire il buco che si verrà a creare con il limite di riempimento fino all'80% dei posti omologati. Con tale tetto, a Mom mancherebbero sulla carta 100 mezzi per garantire lo stesso servizio dell'anno scorso. In condizioni normali, nelle ore di punta la società poteva contare su un totale di 42mila posti. Con il taglio del 20% se ne perdono circa 8.400. Ne restano poco più di 33mila. Un numero teoricamente in linea con quello degli studenti che avevano fatto l'abbonamento l'anno scorso. Pure messa così, però, resterebbero fuori tutti gli altri passeggeri. Ora non verranno chiesti 100 mezzi ai privati. Anche perché si prevede una flessione del numero di passeggeri.

COPERTA CORTA

Fatto sta che il contributo esterno sarà fondamentale. E al momento i soldi non ci sono. Mom riceverà 2,4 milioni dal fondo nazionale dedicato ai trasporti. Ma solo il prolungamento degli abbonamenti non usufruiti nel periodo del lockdown costerà 2,5 milioni. La coperta è più che corta.

Domani si riunirà al Sant'Artemio l'organismo di governo del trasporto pubblico locale. È da qui che dovrà uscire una soluzione. Le società di autoservizi private, dal canto loro, hanno già aperto le porte.

LA DISPONIBILITÀ

«Siamo pronti a fare la nostra parte in caso di necessità. Anzi, alla luce delle difficoltà legate proprio all'emergenza coronavirus, auspichiamo che anche il trasporto privato venga preso in considerazione spiega Marco Martinelli, che oltre a essere titolare della ditta Autoservizi Martinelli di Paese è membro del direttivo dei bus operator della Confartigianato di Treviso nei mesi di luglio e agosto abbiamo visto un calo del livello di lavoro pari all'80%. Per settembre speriamo di ridurre il calo al 70%. Ma sono queste le cifre di cui stiamo parlando. Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, molti mezzi sono fermi». E quest'ultimo è il periodo che più interessa a Mom per le scuole. Intanto domani la Provincia concluderà la distribuzione in 31 istituti dei quasi 1.500 banchi monoposto arrivati nelle scorse settimane. Con questi sarà più facile rispettare la distanza anti-contagio di un metro all'interno delle classi. Ora per il Sant'Artemio si pone il problema dello smaltimento dei vecchi banchi. Sono un migliaio. Anzi, di più, visto che la Provincia è chiamata a recuperare anche i banchi che vengono sostituiti da quelli provenienti direttamente dal ministero dell'Istruzione. Non tutti sono da buttare. L'idea ora è di metterli assieme per poi donarli per quanto possibile ad associazioni, gruppi di volontariato e parrocchie alle quali dovessero servire.

