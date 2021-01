IL CONFRONTO

TREVISO Nell'Asolano lo scorso anno si è registrato un incremento dei decessi doppio rispetto alla Sinitra Piave. Se la media provinciale è stata del 12% in più, nel distretto di Asolo è arrivato al 17% contro il 9% del Coneglianese. E in particolare il Coronavirus ha colpito in modo estremamente pesante proprio la generazione che più ha contribuito alla costruzione della Marca, e in generale del Veneto, che conosciamo oggi. Il quadro fatto dall'Usl trevigiana sui decessi registrati nel 2020 non lascia margini di interpretazione. L'anno scorso ha perso la vita il 21% in più delle persone over 85 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il triste conto è presto fatto. Prima dell'epidemia si contavano in media 4.019 decessi ogni dodici mesi tra gli anziani con più di 85 anni. Nel 2020, invece, si è arrivati a 4.856 decessi. Vuol dire che hanno perso la vita 837 persone in più. In un solo anno. E' stato questo l'effetto più dirompente dei contagi da coronavirus. Il dramma purtroppo ha preso forma soprattutto attraverso i focolai che hanno assediato le case di riposo. Le persone più fragili si sono inevitabilmente rivelate le più indifese. Ecco perché è fondamentale completare quanto prima la campagna vaccinale anti-Covid nei centri servizi per anziani. Il territorio della Marca, però, non è stato colpito tutto allo stesso modo. A livello provinciale, nel 2020 i decessi sono aumentati del 12%. Da una media di 8.132 a 9.148. Ci sono cioè stati 1.016 lutti in più. Soprattutto tra gli uomini: +16% rispetto al +9% delle donne. «Un numero che è sostanzialmente in linea con i decessi registrati nel bollettino relativo all'epidemia da coronavirus», sottolinea Mauro Ramigni, direttore del servizio di Epidemiologia dell'Usl della Marca.

L'AREA PIU' COLPITA

Il più colpito è stato il territorio del distretto di Asolo, che fa riferimento agli ospedali di Montebelluna e Castelfranco (quest'ultimo mantenuto Covid-free). Qui i decessi sono aumentati del 17% rispetto alla media registrata sempre tra il 2015 e il 2019. È il livello più elevato. Nello specifico, si è passati da 2.127 a 2.481 lutti (+354). «Dove sono emersi più contagi, ci sono inevitabilmente stati anche più morti allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana lo si è visto in particolare nell'area che fa riferimento alla stessa Asolo, come ad Altivole, San Zenone degli Ezzelini e così via». Già nei mesi scorsi era chiaro che la seconda ondata del coronavirus si era accanita in particolare su questo quadrante della Marca. Le difficoltà sono state confermate anche dall'alto numero di ricoveri di persone Covid positive gestiti dall'ospedale di Montebelluna, dove non sono mancate le difficoltà. Certo, era difficile immaginare che tutto questo si traducesse in un aumento dei decessi praticamente doppio rispetto a quello registrato nel distretto di Pieve di Soligo, che fa riferimento agli ospedali di Conegliano e di Vittorio Veneto. Anche qui l'epidemia da coronavirus si è fatta sentire, ma in misura minore. Nel 2020 i decessi sono aumentati del 9% rispetto alla media dei cinque anni precedenti, passando da 2.249 a 2.452 (+203). In mezzo c'è il distretto di Treviso, dal capoluogo ad Oderzo, dove i decessi sono aumentati del 12%: da una media di 3.756 a 4.215. Cioè 459 in più.

IL CAPOLUOGO

La stessa città di Treviso ha pagato un prezzo altissimo. Nel 2019 si erano contati 1.049 lutti. L'anno scorso, invece, sono stati 1.207. Esattamente 158 in più. A livello provinciale, c'è anche il rovescio della medaglia. Nell'anno dell'epidemia da coronavirus, le morti tra i giovani e i giovanissimi sono calate. Sono mancate 26 persone con meno di 24 anni, rispetto a una media di 43 (-40%). E 82 tra i 25 e i 44 anni, rispetto a una media di 102 (-20%). «Una diminuzione tira le fila Ramigni che da quanto possiamo vedere ad oggi è legata soprattutto al calo degli incidenti stradali mortali e delle morti violente in generale». E questo è uno dei pochi risvolti positivi del periodo di lockdown totale attraversato la scorsa primavera e di tutte le limitazioni messe in atto proprio per cercare di arginare l'epidemia da coronavirus che nel frattempo si è portata via tanti, troppi pezzi di storia della Marca.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA