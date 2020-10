IL CONFRONTO

TREVISO La prossima settimana in municipio il sindaco Mario Conte incontrerà il presidente di Save, Enrico Marchi, per discutere del futuro dell'aeroporto. Di riapertura per ora non si parla, tuttavia Conte intende aprire un tavolo di confronto per puntare ad una progressiva riattivazione dello scalo. «C'è un'area di piccoli imprenditori che sta pagando un prezzo carissimo a causa della chiusura spiega Conte lavoratori che non vedono la luce in fondo al tunnel. Dobbiamo dare una risposta a queste persone. La chiusura era inevitabile. Ma è giusto pensare al futuro. Questa amministrazione è stata sempre favorevole ed ha spinto affinché vi fosse uno sviluppo dell'aeroporto. Ora siamo vicini a quel mondo imprenditoriale che deve essere ascoltato e sostenuto».

LE CRITICHE

Di proposte concrete per ora non ce ne sono. Tuttavia non mancano le critiche all'amministrazione comunale su questa partita. «Chiusura del Canova: sono questi gli ottimi rapporti tra amministrazione e Save? chiede Gigi Calesso di Coalizione Civica per Treviso questi ottimi rapporti sono del tutto inesistenti, non hanno effetti su Save visto che la società aeroportuale non ha nessuna intenzione di aderire alle richieste del Comune, esattamente come non ha mai fatto nulla perché il Canova diventi lo strumento, che attualmente non è, di attrazione turistica per la Marca. In questo momento una parziale riapertura risponderebbe alle esigenze dei lavoratori e degli operatori economici della zona senza pesare eccessivamente sui residenti. Questa situazione, inoltre, dimostra l'assoluta inutilità della partecipazione del Comune al capitale di AerTre, la società controllata da Save che ufficialmente gestisce il Canova la cui guida reale, però, è saldamente nelle mani della capogruppo». Sulla stessa linea il consigliere comunale Stefano Pelloni del PD. «La volontà di tenere chiuso è solo di Save, non c'entrano nulla le decisioni politiche spiega l'emergenza vera è quella del lavoro. Ci sono oltre 300 lavoratori da tutelare, oltre la scadenza della cassa integrazione. Su questa cosa Conte è stato inesistente e imbarazzante. A questo punto si prenda a cuore la cosa Zaia, che ha il 76% di consensi. Si assuma la responsabilità di andare a parlare con Marchi e trovi una soluzione».

L'EMERGENZA

Chiuso a causa dell'emergenza Covid, lo scalo trevigiano rimane tuttora un aeroporto fantasma. Sono 200 i dipendenti di AerTre (controllata di Save) che gestisce l'aeroporto Canova. Ci sono poi altri 500 lavoratori stagionali. L'indotto vale qualche altro centinaio di posti di lavori, tra piccole imprese, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. La cassa integrazione per i dipendenti diretti arriva fino a marzo 2021, prorogabile per un altro anno. La riapertura dello scalo era stata inizialmente fissata per la primavera. Ma il protrarsi dell'emergenza e le informazioni trapelate in questi giorni fanno pensare ad uno slittamento in avanti di parecchio tempo.

Daniele Quarello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA