IL CONFRONTO

TREVISO Ci sono le case di riposo che devono far fronte ai focolai da coronavirus, ma nel trevigiano ci sono anche 35 centri servizi per anziani nei quali al momento il Covid-19 non è mai entrato. In questi, i test eseguiti dall'Usl della Marca sono risultati tutti negativi. Non c'è nemmeno un contagiato, né tra gli ospiti né tra gli operatori. Sono strutture Covid-free, si dice tecnicamente. Cioè libere dal coronavirus. La speranza è che lo restino a lungo. «Vogliamo essere limpidi e trasparenti scandisce Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl i dati smentiscono chi inspiegabilmente si ostina a dire il contrario».

L'ELENCO

Questo l'elenco completo: casa albergo Salce dell'Israa di Treviso; casa di riposo suore Francescane di Treviso; istituto canossiano di Treviso; San Vincenzo De' Paoli di Treviso; casa del clero di Treviso; villa d'Argento di Silea; casa di riposo Tre Carpini di Maserada; residenza Casa Mia di Casier; residenza Città di Roncade; residenza Rao di Oderzo; villa Tomasi di Spresiano; casa di riposo e Opere Pie riunite di Vidor; Umberto I di Montebelluna; villa Fiorita di Cornuda; casa di soggiorno Prealpina di Cavaso; Guglielmo e Teodolinda D'Onigo di Pederobba; San Gregorio di Valdobbiadene; Aita di Pieve del Grappa; Sartor di Castelfranco; casa di riposo fondazione Oic di Vedelago; Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano; villa Bianca di Tarzo; casa Divina Provvidenza di Santa Lucia; la sede di San Vendemiano del Cesana Malanotti; fondazione Casa per anziani onlus di Pieve di Soligo; fondazione Santa Augusta di Farra; Bon Bozzolla di Farra; Sereni Orizzonti rsa San Giuseppe di Follina; casa albergo Rusalen di Meduna; ; casa Marani di Povegliano; residenza Marin di Ponte di Piave; villa Vittoria di San Polo; casa Tomitano e Boccassin di Motta; villa delle Magnolie di Monastier; casa Marani di Paese. In questa ultima è emersa la positività di un addetto di un'azienda esterna che si occupa di rifornire la struttura. Ma nessun contagio all'interno della casa di riposo.

LE ECCEZIONI

Vanno poi aggiunti altri 7 centri per anziani che non contano nemmeno un ospite contagiato dal Covid-19. Precisamente sono i centri Menegazzi e residenza Città di Treviso di Santa Bona dell'Israa; villa Belvedere di Crocetta; casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola; istituto Padre Pio di Tarzo; casa Marani di Villorba; casa di riposo Simonetti di Oderzo. Nello Zalivani dell'Israa di Treviso, dove non è stato contagiato nessun operatore, c'è una sola anziana risultata positiva: una 90enne senza sintomi, subito posta in isolamento. Sei strutture devono fare i conti con operatori risultativi positivi: il Menegazzi dell'Israa di Treviso (un'operatrice sposata con un infermiere della Terapia intensiva, già in quarantena precauzionale da mesi); villa Belvedere di Crocetta; casa Mozzetti di Vazzola; istituto Padre Pio di Tarzo; casa Marani di Villorba; casa Simonetti di Oderzo. Il quadro è completato dalla casa Guizzo Marseille di Volpago che conta meno di 5 positivi sia tra gli anziani che tra gli operatori.

GLI OSPEDALI

Gli ospedali, intanto, mettono nel mirino il ritorno alla normalità. Con il calo dei ricoveri la ripresa appare vicina. «L'ospedale di Castelfranco diventerà no-Covid, sia per quanto riguarda la medicina che l'ospedale di comunità. Abbiamo preso questa decisione alla luce della presenza dell'Istituto oncologico veneto tira le fila Benazzi di pari passo, la terapia intensiva di Conegliano è già stata riportata a no-Covid. E stiamo procedendo anche per quella di Montebelluna. Infine, non ricovereremo più nella rsa di Ormelle. Stiamo raggruppando le forze in modo da essere pronti per l'avvio del piano di riapertura».

