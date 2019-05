CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTO TREVISO Chi paga può fare tutto e subito. Chi invece si rivolge al pubblico per un controllo deve mettersi il cuore in pace e attendere. Anche se non va sempre così: l'Usl della Marca garantisce di fatto il pieno rispetto dei tempi per le prestazioni urgenti (entro 24 ore) e di breve attesa (entro 10 giorni). Per il resto si trova di tutto. A volte conviene addirittura rivolgersi al privato perché si ha l'appuntamento subito e si paga una cifra sostanzialmente pari a quella del ticket. Capita ad esempio con i raggi o gli esami...