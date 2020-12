IL CONFINE NORD

VITTORIO VENETO Ad ingrossare il Meschio che la notte tra sabato e domenica ha messo in ginocchio la zona di Cordignano ha contribuito in modo decisivo anche l'acqua portata dal torrente Carron, che a Cappella Maggiore ha allagato alcune cantine nella località borgo Gava. Ma l'intera area del Vittoriese è stata flagellata dal maltempo che per l'intero fine settimana ha tenuto in apprensione i cittadini e le istituzioni locali. Al confine con il Friuli i danni più ingenti, ma anche la fascia confinante con la provincia di Belluno, il Fadalto e il Cansiglio hanno subito gli effetti delle poderose raffiche di Scirocco e delle enormi quantità d'acqua cadute dal cielo e trascinate a valle dai torrenti.

FRANE E VENTO

A Vittorio Veneto il maltempo si è accanito in particolare sulla val Lapisina, tra Serravalle e il lago di Negrisiola, e a salire in tutta la zona fino al lago Morto. All'alba il vento ruggente ha scoperchiato l'edificio che un tempo ospitava la stazione di Nove, lungo la ferrovia che collega Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi (Belluno). La copertura di lamiera è stata divelta, sollevata dalle raffiche e si è poi abbattuta al suolo nella parte frontale del piccolo fabbricato. Nessuno è rimasto coinvolto poiché l'edificio è in disuso da molto tempo. Problemi analoghi si sono verificati anche pochi chilometri più a nord, al confine con l'Alpago. Un'abitazione privata di via Fadalto Alto, davanti al casello d'ingresso dell'autostrada A27, ha costretto i pompieri a un lungo intervento dopo che buona parte delle tegole del tetto erano state spazzate lasciandola scoperchiata.

VIABILITÀ

Sempre in val Lapisina, dal versante dei Bosc Grandi, come nel giugno 2017, ancora una volta lungo i canaloni sono scesi detriti riversatisi poi sulla strada sottostante. «Sono due le frane che interessano la statale 51 d'Alemagna: una si è verificata circa duecento metri dopo la curva al termine del rettilineo di Nove e l'altra spiega il sindaco Antonio Miatto più a nord, fra i due ingressi che conducono a Fadalto Basso. Per gli abitanti di Fadalto che debbano raggiungere Vittorio Veneto sarà necessario utilizzare l'autostrada fino a quando la statale sarà liberata. Al momento, non so quali siano i tempi per renderla nuovamente transitabile» Inevitabile infatti la chiusura dell'Alemagna fino a data da destinarsi. Salendo verso Maren, il torrente che costeggia la strada ostruito da alcuni massi è esondato e l'acqua ha invaso, con vari detriti, la strada poco dopo la località Cesura. L'abitato di Maren non risulta isolato, ma la strada è interdetta al transito con l'unica eccezione dei residenti. Dalle 5.40 di domenica anche i treni hanno smesso di percorrere il Fadalto. La linea Belluno-Conegliano ha completamente sospeso il traffico tra Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi a causa degli smottamenti avvenuti a ridosso della strada ferrata. Sul Fadalto alcune piante pericolanti erano cadute già sabato pomeriggio e ieri lo stesso è avvenuto a Susegana in via San Salvatore impegnando la Protezione civile per la rimozione.

DISAGI

Allagamenti anche in via Sant'Apollonia ad Anzano dove un ruio è tracimato. «Sono anni che chiediamo al Comune una pulizia, ma nulla. Ci siamo offerti noi di ripulirlo, ma ci è stato detto che non possiamo» denuncia chi si è trovato con l'acqua in casa.

Claudia Borsoi

