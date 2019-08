Il condominio tra le villette: «Ca' Sugana poteva dire no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISCUSSIONETREVISO «Che il progetto sia in regola non lo mettiamo in discussione, però andremo a verificare se in un contesto del genere l'amministrazione comunale avrebbe potuto avere la discrezionalità di dire no». Anche dai banchi dell'opposizione guardano con un certo interesse i movimenti in via D'Azeglio, dove è stata annunciata la costruzione di una elegante palazzina di quattro piani, dal taglio molto moderno, ma in un contesto di villette e case basse, costruite per lo più agli inizi del Novecento. Franco Rosi, capogruppo di...