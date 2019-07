CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOTREVISO Dovrebbe firmare oggi o al più domani. Ma il condizionale, visti i precedenti, è d'obbligo. A giorni si risolverà dunque il rebus del Manager dei Musei. Il Comune ha convocato la quarta professionista in graduatoria. Che, al momento, pare aver accettato l'incarico. Si tratta di Paola Bonifacio, quarto nome nella graduatoria stilata sui 119 partecipanti per l'incarico di super manager dei musei. Bonifacio è storica dell'arte, specialista in arte moderna e contemporanea. Si è occupata di Neoclassicismo e di artisti...