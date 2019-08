Il Comune regola i colori dei palazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO Armonioso, elegante e decoroso. Così appare il centro storico di Treviso e così l'amministrazione comunale vuole mantenerlo. Per questo ha firmato un protocollo d'intesa con l'ordine degli architetti che detta le regole per armonizzare il cromatismo delle facciate dei palazzi. Un piano del colore, in sostanza, per evitare storture e cattivo gusto capaci di deturpare l'impatto visivo del centro cittadino. «Il fine - spiega l'amministrazione - è che tutti gli interventi manutentivi che via via si renderanno necessari...