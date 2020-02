IL LUTTO

TREVISO Sarà il Comune di Treviso a provvedere al funerale di Fede Gasparini e Claudio Rossi, i due personaggi della piazza venuti a mancare nei giorni scorsi, l'uno a 64 e l'altro a 69 anni. Entrambi aiutati dai servizi sociali, entrambi residenti nelle case di Santa Bona ed entrambi scomparsi in completa solitudine. Il bello e il principe: due figure che hanno contraddistinto una parte di vita trevigiana. Frequentazioni vip, studi classici e molte sciarade per Fede Gasparini, una vita sempre al confine tra certo e incerto per Rossi, che fino all'ultimo ha sbarcato il lunario vendendo anche le sue tele amatoriali.

I RITRATTI

Due figure impresse nell'immaginario collettivo, ma due vite di solitudine e sconfitte. E un triste finale: nessun parente è venuto a reclamare la salma di Fede Gasparini, ancora in obitorio dopo quasi due settimane dal decesso. E una sorte analoga tocca in questi giorni a Claudio Rossi, deceduto pare lunedì scorso. «Per queste situazioni - assicura il sindaco Mario Conte - esiste un fondo speciale detto fondo di povertà. Saremo noi direttamente a provvedere a che i nostri due concittadini abbiamo una degna sepoltura».

L'INCIDENTE

Una vita di eccessi, un rapporto fortissimo con la madre, un padre di cui presto si sono perse le tracce e un cagnolino amatissimo, ora accudito da un'amica. Questa in sintesi la vita di Fede Gasparini, ex fiol della piazza amico dei vip e circondato dai favori del sesso femminile. Fino al lento declino: un incidente in moto nel 2009 è stato il colpo di grazia. I dolori, il busto, le medicine, l'indigenza e qualche piccola truffa tentata per arrivare a fine mese hanno contraddistinto gli ultimi tristi anni della sua vita.

IL DECLINO

Anche il principe Claudio Rossi se n'è andato in solitudine, trovato da un assistente sociale riverso a terra lunedì scorso, con indosso la pelliccia che contraddistingueva le sue sortite invernali. I suoi look colorati e chiassosi, frutto di prestiti e regali ormai fuori moda, la presenza fissa davanti al Tocai, le sigarette e le ombre che racimolava da amici e conoscenti, ma anche le sue mostre estemporanee in Pescheria, in cui - grazie al supporto di qualche anima pia - riusciva a procurarsi qualche euro per sigarette o spritz. Anche il Principe era legatissimo alla madre: pare che, dopo gli studi al Riccati, in gioventù avesse lavorato per una società di auto di grossa cilindrata come meccanico con frequenti trasferte in Libano. Negli ultimi anni anche lui caduto in disgrazia, si aggirava nei locali del centro chiedendo aiuto. Sia Fede Gasparini sia il Principe hanno, nel bene e nel male, contraddistinto quella Treviso allegra e spigliata che è diventata un po' il marchio della provincia veneta, tra imprese mirabolanti forse mai avvenute, conquiste certe, gusto del paradosso e inevitabile tramonto.

Elena Filini

