Il Comune guarda al Teatro delle Voci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISITREVISO 270 giornate occupate, progetti per scuole e famiglie, 40 dischi registrati: il Teatro delle Voci è uno degli esempi virtuosi di sviluppo culturale affidato all'audio e alle nuove tecnologie. Ma la sola eccellenza non dà sostenibilità. Oggi il complesso, di proprietà di Fondazione Cassamarca, deve produrre reddito per sopravvivere. «Abbiamo portato una proposta di sviluppo delle nostre attività chiedendo una partecipazione attiva alla Fondazione» spiega Davide Florian, che insieme ad Alex Milanese è titolare di Box...