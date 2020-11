IL COMMERCIO

TREVISO Saldi di mezza stagione, sconti del 30%, 2x3. Il commercio sta cercando di reagire al clima di incertezza e alle prospettive di possibile chiusura delle prossime settimane. Da fine ottobre in molte vetrine del centro sono apparse nuove scontistiche e facilitazioni. E anche se Treviso al momento sembra aver scampato il pericolo di chiusura grazie all'inserimento nella zona gialla, c'è in atto un si salvi chi può che tuttavia non piace a tutti ma che è giustificato dall'incombere di una chiusura prenatalizia che potrebbe essere fatale a tante attività. «A prescindere dal dpcm - spiegava il rappresentante Federmoda Treviso Guido Pomini - è un fatto che il centro città sia vuoto dopo le 18 e in generale nel pomeriggio. Al punto che tanti associati stavano valutando se modificare l'orario e fare aperture diverse. Il pomeriggio gli acquisti sono assolutamente ridotti», spiega Pomini.

LE DIFFICOLTÀ

Incertezza e chiusura dei locali stanno generando una stasi anche negli acquisti di beni. Per questo, ad esempio, alcune insegne recano chiusura fino al 24 novembre (è il caso del Corder che ha approfittato del periodo per un restyling). «Se entreremo in zona arancione e verranno chiusi i locali, possiamo chiudere anche noi. Se mancano quelli il centro non diventa più attrattivo» ragiona Antonio Bottegal, altro storico commerciante del centro. «Navighiamo a vista, in attesa di decreti e conferenze stampa che decidono del futuro economico delle nostre famiglie». Bottegal conferma che dopo le 18 gli acquisti sono polverizzati: «È una sorta di coprifuoco. Non ha senso stare aperti. Infatti stiamo pensando di aprire prima al mattino e di chiudere il pomeriggio». Secondo Alberto Cappelletto iniziare a praticare saldi da ora è cadere nel baratro: «Forse i colossi possono permetterselo, ma i multimarca è come se denunciassero la chiara debacle. Non è il momento. Bisogna tenere duro e attendere i saldi che auspicabilmente saranno a febbraio».

RABBIA

Le vetrine sulla piazza dei Signori, quello di Cappelletto è un punto di osservazione importante sul polso della piazza. «Le persone hanno voglia di stare fuori e di acquistare - aggiunge - io però non ho più parole nei confronti di questa gestione dell'emergenza. Siamo costantemente appesi ad un filo. Noi abbiamo avuto un periodo nero lo scorso anno ma ci siamo risollevati. Abbiamo dato il massimo in termini di energia e di ore lavorative. Oggi il Governo non può pensare a ridicoli ristori. Dobbiamo essere onesti: la prossima fase è che in molti chiuderanno definitivamente». I magazzini sono pieni e gli ordini fino a primavera sono stati effettuati. Se si dovesse palesare lo scenario peggiore, noi accelereremo sull'e-commerce, nella speranza che il Governo ci consenta di fare home to delivery, con tutte le precauzioni del caso». Aberto Cappelletto invita i colleghi ad andare avanti senza paura: «Questa botta non ci voleva, ma speriamo che lo spostamento in febbraio dei saldi ci aiuti».

NIENTE PROTESTA

Treviso Imprese unite, intanto, ha annullato la grande manifestazione prevista a Venezia per il 6 novembre. «Vogliamo dare un ulteriore segno di serietà - spiega Andrea Penzo Aiello - ma non ci fermeremo. Abbiamo in progetto una grande manifestazione on-line. Il nostro focus è e resterà sempre quello del sostegno alle imprese e agli autonomi ormai sul lastrico a causa di questa devastante crisi economica. Con questa manifestazione volevamo richiedere di dare dignità, un volto, a tutte le imprese che in questo difficile momento non sono state messe nelle condizioni di poter guardare al futuro; imprese ed autonomi che si pensa di poter mettere a tacere con misure di ristoro non sufficienti nemmeno ad arrivare a fine anno o addirittura senza alcun aiuto. Il commercio chiede al Governo tutele chiare per tutte le categorie e soprattutto ottenere lo stanziamento di ristori di maggiore entità e con una più snella modalità di erogazione rispetto a quanto previsto per le imprese sinora».

E. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA