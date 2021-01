IL COMMERCIO

TREVISO Il sole tiepido, il mercato, il primo giorno di saldi, ma soprattutto la maggiore leggerezza d'animo data dall'annuncio che, da lunedì, il Veneto tornerà zona gialla. Una mattinata simile a molte altre del passato, quando le restrizioni non c'erano, quella di ieri a Treviso: code ai varchi del mercato, tra piazzale Burchiellati e piazza del Grano, con i volontari della protezione civile impegnati a contingentare gli ingressi dai varchi. È la prova generale di quanto accadrà da domani, quando tutte le attività torneranno quasi a pieno regime. Ma l'Ascom predica prudenza: «Sicuramente possiamo dire che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, ma il passaggio di fascia non è un liberi tutti», ammoniscono Federico Capraro, presidente provinciale, e la presidente della Fipe Dania Sartorato.

I TIMORI

Trevigiani abbastanza disciplinati tra le bancarelle, comunque numerosi. E mentre c'è chi pensa a cosa potrà fare da lunedì, c'è chi teme che la tregua duri poco: «Quanto riusciremo a resistere? Due settimane al massimo», Ma i più hanno voglia di pensare positivo e di godersi le prime libertà, una delle quali è lo shopping, magari a prezzi più convenienti del solito. E quindi dalla zona mercato ci si sposta verso il centro: parecchio movimento in Calmaggiore e piazza dei Signori per il primo sabato di saldi. Relativamente attesi, quest'anno, dal momento che già da fine autunno i negozi praticano vendite promozionali, Ma ora sono davvero saldi, con sconti più marcati rispetto all'anno passato.

FIDUCIA

«Con l'imminente passaggio in zona gialla la gente è più positiva, stiamo notando un afflusso maggiore di persone rispetto ai giorni passati», commenta una negoziante. Una passeggiata, una chiacchiera, un acquisto: c'è voglia di libertà, ma occorre cautela: «Da lunedì (domani, ndr) comincerà una nuova fase afferma il sindaco di Treviso Mario Conte - in cui una massa importante di persone inizierà a muoversi. Studenti, ma anche ristoratori, con un intero settore economico che riprenderà a lavorare. Sarà un banco di prova importante, il mio appello ai cittadini è di mantenere lo stesso spirito di responsabilità che ci ha visti protagonisti in questi mesi e di avvicinarsi alla normalità con testa e sensibilità». Il sindaco, insomma, si allinea alle raccomandazioni dell'Ascom. Capraro e Sartorato quindi rimarcano: «Ci aspetta un periodo di massima responsabilità e rispetto delle regole: l'esperienza, le sofferenze e i sacrifici vissuti quest'anno ci dimostrano bene che se si abbassano le attenzioni, i contagi risalgono immediatamente. Quindi rivolgiamo un appello che è anche un monito, alle imprese ma anche ai consumatori e ai cittadini: non è un liberi tutti, è semplicemente un progressivo allentamento che, se funzionerà, potrà gradualmente portarci alla ripartenza che tutti vogliamo». Nelle prossime settimane, dicono i vertici di Fipe e Ascom, «ci giochiamo il futuro e tutti dobbiamo fare la nostra parte anche se il logorio è forte». Logorio che ha spinto molti esercenti a manifestare, in maniera più o meno regolare, il proprio dissenso alle normative. Non a caso domani a Treviso sono stati disposti controlli dei vigili urbani nei punti a rischio assembramento in centro storico e nei punti di maggior passaggio e afflusso degli studenti.

L'INTERPELLANZA

Su questo tema, i deputati trevigiani della Lega Giuseppe Paolin e Angela Colmellere e la collega triestina Martina Loss hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Guartieri in cui, proprio alla luce delle proteste di baristi ed esercenti dello scorso 15 gennaio, chiedono di poter sapere quante richieste siano pervenute di ristoro da parte di pubblici esercizi, e quante ne siano state erogate. Dati che, chiedono, siano inviati anche ai prefetti del Veneto «affinché, prima di elevare le sanzioni previste dalla legge ai gestori di pubblici esercizi che aprendo i locali non hanno ottemperato alla norma, valutino anche quanti ristori e cassa integrazioni non siano state erogate, disattendendo così le indicazioni del Governo».

Lina Paronetto

