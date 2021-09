Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LUCI E OMBRETREVISO Il commercio estero cresce. Lo dice l'Istat, con i dati relativi ai primi sei mesi del 2021. La variazione su base annua delle esportazioni nel periodo considerato (del +24,2% in Italia, del +23,8% in Veneto), con dinamiche analoghe per le importazioni, mette in luce l'atteso rimbalzo dell'interscambio dopo il picco negativo condizionato dalla pandemia, registrato nel primo semestre 2020.«DATI SCONTATI»Il presidente...